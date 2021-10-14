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محمود مسلم

رسالة من جونيور أجايي بعد تواجده في قائمة انتظار الأهلي

كتب:

الوطن
06:46 م | الخميس 14 أكتوبر 2021
النيجيري جونيور أجايي

النيجيري جونيور أجايي

أثار النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بعد منشور نشره عبر «ستوري» موقع الصور «إنستجرام»، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة مع النادي الأحمر ووضع اسمه على قائمة الانتظار في الموسم الجديد.

وكتب أجايي في رسالته عبر «ستوري» إنستجرام: «أحيانًا يكون الصمت هو أفضل طريقة لإعلام شخص ما بأنه أخطأ في فعلك».

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