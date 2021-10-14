عقيد أركان حرب بالقوات المسلحة: لا قيمة للسلاح بدون مقاتل كفء

قال مصطفى السعيد، العقيد أركان حرب بالقوات المسلحة، إنه لا قيمة لأي سلاح مهما كان تطوره بدون «فرد مقاتل» يتمتع بكفاءة بدنية وقتالية عالية، بالرغم من التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في مجال تصنيع الأسلحة والمعدات المتطورة في الوقت الحالي.

أهم معايير ضم العناصر لصفوف الصاعقة

وأضاف السعيد خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة DMC، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنه يتم انتقاء عناصر تنضم لصفوف قوات الصاعقة من الضباط أو الصف أو الجنود طبقا لمعايير متعددة، أهمها أن يتمتع الفرد المقاتل بمستوى لياقة بدنية متميز، مشيرًا إلى أن المقاتل يعتمد طوال فترة خدمته داخل قوات الصاعقة على اللياقة البدنية كركيزة أساسية، وترتبط حياته العامة وحياته العسكرية باللياقة البدنية.

ولفت إلى أن يوم الفرد التدريبي يبدأ اعتبارا من الساعة 6 صباحا لمدة 120 دقيقة حتى الساعة 8 صباحا، ينفذ فيها طابور اللياقة البدنية جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، ويتم تنفيذه بصور متعددة مثل المهارات العسكرية، والتمرينات البدنية كالعقلة والضغط والبطن والجري المعدل والوثب طبقا لمعايير القوات الخاصة، ويتم الوصول حتى طابور السير الطويل الذي يصل مسافته 30 كم.

وأوضح أن اللياقة البدنية من شأنها خلق روح الفريق بين الضباط والدرجات الأخرى من الصف والجنود من خلال تنفيذ طوابير اللياقة البدينة المجمعة، ويكون لذلك عظيم الأثر على رفع الروح المعنوية للأفراد والقوات، والوصول لمستوى الكفاءة القتالية للمستوى المطلوب.

نستفيد بخبرات المبعوثين من الدول الأجنبية لإنشاء ميادين تدريب

وأكد أن قوات الصاعقة تولي اهتماما بالغا بمستوى اللياقة البدنية، وهذا يظهر من خلال التوسع في إنشاء الميادين المغلقة والمفتوحة وتجهيز صالات الإعداد البدني بمعدات حديثة ومتطورة، والاستفادة بخبرات المبعوثين العائدين من الفرق بالدول الأجنبية والولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء ميادين جديدة وغير تقليدية، والاستفادة من ميدان الجبال المتواجد في مدرسة الصاعقة كأحد أهم ميادين التدريب التخصصي، والاستفادة من استاد قوات الصاعقة للتدريب على ألعاب القوى وكرة القدم وغيرها.