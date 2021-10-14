«المتحدة»: نحن شركاء نجاح لمهرجان الجونة.. وطموحنا لا يتوقف

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة موجودة في مهرجان الجونة منذ النسخة الأولى، وبالتالي يعتبرون أنفسهم شركاء في نجاح هذا المهرجان، مضيفًا: «في النسخة الأولى لم نعرف هل سيكمل المهرجان في دورات أخرى أم لا، ولكن الحمد لله كمل، وإدارته تعمل على تطويره باستمرار، ونحن دائمًا نعمل على التطوير لنكون شركاء، ويظهر المؤتمر على الشاشة بشكل جميل على شاشة قناة ON التي يظهرون عليها منذ انطلاقة المهرجان».

الطموح والتطوير لا يتوقف

وأضاف «صالح»، في لقاء مع قناة ON على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 في نسخته الخامسة، أن المجموعة تراهن دائمًا على المخاطرة المحسوبة لكي يستمتع المشاهدون بسهرة جميلة مثل حفل الافتتاح اليوم، مشددًا على أن التحدي أمام المجموعة أن تقدم أكثر، وأن تكون هذه النسخة أفضل من النسخ السابقة، والنسخة القادمة أفضل من النسخة الحالية، لأن الطموح لا يتوقف ونعمل على أنفسنا لنكون أفضل.

تقديم الفن المصري بأفضل صورة

وأوضح الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الفن والقوى الناعمة المصرية من أقوى المميزات التي يتمتع بها شعب مصر، ونقدم للعالم كله من خلال مثل هذه المهرجانات أفضل ما يمكن، وأفضل ما يمثل الفن المصري الذي له العديد من الروافد، سواء التلفزيون أو السينما أو الراديو، ومصر مليئة بهذه الأشياء، و«فيها حاجات كتير حلوة».

تفاصيل إقامة حفل الافتتاح

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة تكريم الفنان أحمد السقا في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، إذ يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.