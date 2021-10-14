لجنة مكافحة كورونا: الأيام المقبلة تشهد مرحلة الـ«ذروة» في الإصابات

أشاد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بمجهود وزيرة الصحة في التعامل مع فيروس كورونا، قائلا: «تحية تقدير وإعزاز لهذه السيدة، أنا على المستوى العملي من أعظم الناس اللي شوفتها، هي مقاتلة من الدرجة الأولى وبتشتغل على الأرض، أنا مشفتش حد بيشتغل الـ24 ساعة بهذه القدرة، وربنا يكرمها على اللي بتعمله».

ذروة إصابات كورونا

وأضاف «حسني» خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن هناك شواهد على قياس حدوث أي ذروة لفيروس كورونا، مع الأخذ في الاعتبار الوعي المجتمعي ومعدل الزيادة، موضحا أن الأيام المقبلة من المتوقع أن تشهد مرحلة ذروة الإصابات.

«الذورة» تستمر من شهر إلى شهر ونصف الشهر

وأشار إلى أن الذروة تستمر من شهر إلى شهر ونصف، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاح، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة من أجل توفير الأدوية والأماكن في المستشفيات، مضيفا أنه لا بد من وجود وعي مجتمعي لدي المواطنين، ومساعدة الدولة في التصدي للوباء من خلال الاهتمام بتلقي اللقاحات.

مصر أقل دولة في نقص الأدوية عالميا

وأضاف «حسني» أن مصر أقل دولة في نقص الأدوية عالميًا، وجميع اللقاحات المتوفرة في البلاد آمنة وفعالة، مشيرًا إلى أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا لا يوجد بها أعراض مميزة عن سابقيها، ولا تدل على حدة بل على سرعة انتشار.