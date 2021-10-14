إنجي كيوان للمصورين: «ماينفعش أسيب جوزي وأتصور لوحدي»

ظهرت الفنانة والموديل إنجي كيوان مع زوجها على السجادة الحمراء، ضمن افتتاح فعاليات الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي، الذي بدأ منذ قليل.

وطلب المصورون أن يبعد زوج إنجي عنها من أجل التصوير، لكنها رفضت قائلة «ماينفعش أسيب جوزي وأتصور لوحدي».

انطلاق مهرجان الجونة

انطلق مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وتذيع قناة «ON» فعاليات حفل المهرجان في نسحته الخامسة، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

يحيي الحفل الفنان محمد رمضان، بأغنية جديدة اسمها «جو البنات»، بصحبة النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، وهي تجمع في كلماتها ما بين اللهجة المصرية والمغربية، بالإضافة إلى كلمات باللغة الإنجليزية، وتم طرحها على جميع المنصات السمعية، على أن يتم طرح الفيديو كليب المصور الخاص بها خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لما أعلنه «رمضان» في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «أغنية جو البنات الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة دلوقتي على جميع المنصات السمعية.. والكليب بعد أيام قليلة.. ثقة في الله نجاح».