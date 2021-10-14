لبلبة: سمير غانم هو صانع السعادة

قالت الفنانة القديرة لبلبة، إن إدارة مهرجان الجونة في نسخته الخامسة قررت الاحتفاء بالفنان الراحل سمير غانم، وهو بالنسبة لها «عشرة عمر»، وعملت معه لأكثر من 7 أفلام، وجميعها بها المرح والسعادة للناس.

لبلبة: «جايين علشان نقول لسمير غانم بنحبك وأنت جوه قلبنا»

وتابعت «لبلبة»، خلال كلمتها بافتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021 على قناة ON: «علشان كده هو صانع السعادة، وهو عمل كوميديا خاصة بيه هو وبس، بحركته ومشيته وأدائه وتلقائيته، وأحنا النهاردة جايين علشان نقوله بنحبك وأنت جوه قلبنا وهتفضل، وحشتني».

تفاصيل إقامة المهرجان

وكرم القائمون على مهرجان الجونة، الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، بحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.