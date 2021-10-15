سميح ساويرس: مهرجان الجونة لا يمكن أن ينجح دون دعم الدولة

وجه رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، الشكر لأجهزة الدولة على دعمها لإقامة النسخة الخامسة من المهرجان، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

أهمية دور الدولة في مهرجان الجونة

وقال «ساويرس»، في كلمه له في نهاية حفل الافتتاح الذي أقيم مساء الخميس، وبثته قناة «ON» الفضائية: «مهرجان الجونة لا يمكن أن ينجح بالقطاع الخاص بمفرده، دون دعم الدولة، وبهذه المناسبة أوجه الشكر إلى الدولة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التي ساعدتنا في إقامة أول مهرجان في العالم في ظل ظروف فيروس كورونا».

وأضاف ساويرس: «فيه مهرجانات عالمية عندما وجدوا نجاح المؤتمر تشجعوا لكي يقيموا مهرجاناتهم، وأنتهز الفرصة لتوجيه الشكر أيضا إلى محافظ البحر الأحمر على دعمه الكبير لإقامة المهرجان».

إقامة مهرجان الجونة

كان مهرجان الجونة السينمائي، تعرض لأكثر من أزمة خلال الأيام الماضية إلا أنها لم تؤثر على استمرار المهرجان، أولها الخلاف بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد تصريح الأخير عن عدم تكريمها في المهرجان، الأمر الذي ردت عليه الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا التصريح غريب، ولم يكن له أي داع، إلا أن هذه الأزمة انتهت بعد ظهورهما معًا في المهرجان، والتصريحات الطيبة المتبادلة.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.

ورغم اندلاع حريق في إحدى قاعات المهرجان خلال الساعات الماضية، والذي تسبب في خسائر كبيرة بمهرجان الجونة السينمائي، تمثلت في دمار جزء كبير من القاعة الرئيسية، إلا أن فعاليات المهرجان انطلقت في موعدها المحدد، بعد نجاح العمال في إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل الحريق.