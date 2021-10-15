دعوات لمقاطعة شراء البيض في بورسعيد بعد ارتفاع سعره

دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ببورسعيد إلى تدشين حملات لمقاطعة البيض بأنواعه بعد ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، وطالبوا المسؤولين بالتصدى للتجار الذين يستغلون حاجة المواطنين لتحقيق أرباح سريعة.

وناشد حساب باسم «أشرف إسماعيل»، على صفحته المواطنين بمقاطعة شراء البيض على الأقل لمدة أسبوعين لمواجهة جشع التجار، لافتا إلى أن البيض يتلف من الحرارة لو طال تخزينه لمدة طويلة، وبالتالى يعود التاجر إلى عرض البضاعة بالسعر العادل.

واستنكر حساب باسم «مروة عبد المنعم»، وصول سعر كرتونة البيض البلدي إلى 60 جنيها بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 40 جنيها فى أصعب الظروف، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى 55 جنيها والأبيض بـ50 جنيها، وأشارت إلى أن بعضها بيض فاسد لأن البيض سلعة سريعة التلف، وتعجب حساب آخر من الارتفاع الجنوني في أسعار البيض وأكد أن مزارع الدواجن في مصر كثيرة وغير موسمية فلماذا زادت الأسعار؟.

تاجر: ملتزمين بأسعار البورصة فى بيع البيض

بينما أكد سامي محمود، تاجر بيض بحي العرب في بورسعيد، أن سعر كرتونة البيض تتحدد يوميا طبقا لبورصة أسعار البيض وليس لنا دخل في تحديده، مشيرا إلى أن بورسعيد غير منتجة للبيض ويتم شراؤه من محافظات أخرى منها القاهرة والدقهلية والشرقية، وأضاف أن الموزع يورد البيض ويحدد السعر طبقا للبورصة مشيرا إلى أن كل بائعي البيض يتابعون أسعار البورصة على هواتفهم المحمولة.

رئيس شعبة الثروة الداجنة:10731 مزرعة. مرخصة حتى منتصف فبراير 2019

كان عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أعلن أن عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 إلى 10731 مزرعة، كما بلغ عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة