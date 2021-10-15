بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «دار مصر» بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ بعد غدٍ الأحد 17/10/2021، وحتى يوم الأحد 9/1/2022، في تسليم دفعة جديدة 1440 وحدة سكنية من مشروع «دار مصر» بمنطقة القرنفل، للفائزين بها في مدينة القاهرة الجديدة، موضحا أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي لإنهاء الإجراءات، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول للتسجيل ومعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 230 يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 231 يوم الإثنين 18/10/2021، ووحدات العمارة رقم 232 يوم الثلاثاء 19/10/2021، ووحدات العمارة رقم 233 يوم الأربعاء 20/10/2021، ووحدات العمارة رقم 234 يوم الأحد 24/10/2021، ووحدات العمارة رقم 235 يوم الإثنين 25/10/2021، ووحدات العمارة رقم 236 يوم الثلاثاء 26/10/2021، ووحدات العمارة رقم 237 يوم الأربعاء 27/10/2021، ووحدات العمارة رقم 238 يوم الخميس 28/10/2021.

مواعيد تسليم الوحدات السكنية

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 239 يوم الأحد 31/10/2021، ووحدات العمارة رقم 240 يوم الإثنين 1/11/2021، ووحدات العمارة رقم 241 يوم الثلاثاء 2/11/2021، ووحدات العمارة رقم 242 يوم الأربعاء 3/11/2021، ووحدات العمارة رقم 249 يوم الخميس 4/11/2021، ووحدات العمارة رقم 250 يوم الأحد 7/11/2021، ووحدات العمارة رقم 251 يوم الإثنين 8/11/2021، ووحدات العمارة رقم 252 يوم الثلاثاء 9/11/2021، ووحدات العمارة رقم 269 يوم الأربعاء 10/11/2021، ووحدات العمارة رقم 270 يوم الخميس 11/11/2021، ووحدات العمارة رقم 271 يوم الأحد 14/11/2021، ووحدات العمارة رقم 277، يوم الإثنين 15/11/2021، ووحدات العمارة رقم 373 يوم الثلاثاء 16/11/2021، ووحدات العمارة رقم 372 يوم الأربعاء 17/11/2021، ووحدات العمارة رقم 371 يوم الخميس 18/11/2021، ووحدات العمارة رقم 370 يوم الأحد 21/11/2021، ووحدات العمارة رقم 369 يوم الإثنين 22/11/2021، ووحدات العمارة رقم 368 يوم الثلاثاء 23/11/2021، ووحدات العمارة رقم 367، يوم الأربعاء 24/11/2021 ووحدات العمارة رقم 366 يوم الخميس 25/11/2021.

وقال إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 365، يوم الأحد 28/11/2021، ووحدات العمارة رقم 265، يوم الإثنين 29/11/2021، ووحدات العمارة رقم 266، يوم الثلاثاء 30/11/2021، ووحدات العمارة رقم 267، يوم الأربعاء 1/12/2021، ووحدات العمارة رقم 268، يوم الخميس 2/12/2021، ووحدات العمارة رقم 272، يوم الأحد 5/12/2021، ووحدات العمارة رقم 273، يوم الإثنين 6/12/2021، ووحدات العمارة رقم 274، يوم الثلاثاء 7/12/2021، ووحدات العمارة رقم 254، يوم الأربعاء 8/12/2021، ووحدات العمارة رقم 255، يوم الخميس 9/12/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 364، يوم الأحد 12/12/2021، ووحدات العمارة رقم 361، يوم الإثنين 13/12/2021، ووحدات العمارة رقم 359، يوم الثلاثاء 14/12/2021، ووحدات العمارة رقم 358، يوم الأربعاء 15/12/2021، ووحدات العمارة رقم 357، يوم الخميس 16/12/2021.

استمرار تسليم الوحدات السكنية حتى يناير 2022

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 363، يوم الأحد 19/12/2021، ووحدات العمارة رقم 362، يوم الإثنين20/12/2021، ووحدات العمارة رقم 300، يوم الثلاثاء 21/12/2021، ووحدات العمارة رقم 301، يوم الأربعاء 22/12/2021، ووحدات العمارة رقم 302، يوم الخميس 23/12/2021، ووحدات العمارة رقم 303، يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 304، يوم الإثنين 27/12/2021، ووحدات العمارة رقم 305، يوم الثلاثاء 28/12/2021، ووحدات العمارة رقم 306، يوم الأربعاء 29/12/2021، ووحدات العمارة رقم 307، يوم الخميس 30/12/2021، ووحدات العمارة رقم 308، يوم الأحد 2/1/2022، ووحدات العمارة رقم 309، يوم الإثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 310، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 246، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 256، يوم الخميس 6/1/2022، ووحدات العمارة رقم 360، يوم الأحد 9/1/2022.