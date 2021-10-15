يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد عرض فيلم أحمد نوتردام على شاهد، بطولة الفنان رامز جلال، بعدما عُرض في السينمات لمدة 13 أسبوعًا كاملًا، وحتى منتصف شهر أغسطس الماضي.

ويأتي إعلان موعد عرض فيلم أحمد نوتردام على شاهد، بعد حصولها على حقوقه كاملة، وذلك ضمن خطة المنصة لشراء أعمالٍ سينمائية ودرامية جديدة، فمن المُقرر أنّ تعرض فيلم مش أنا للفنان تامر حسني خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وبدأت منصة شاهد، عرض فيلم أحمد نوتردام، اعتبارًا من اليوم الجمعة، عبر منصتها بشكلٍ حصري، حيث حظي بنسبة تفاعل كبير من الجمهور.

أبطال وأحداث فيلم أحمد نوتردام لـ رامز جلال

فيلم أحمد نوتردام، يضم مجموعة من نجوم الكوميديا، لعلّ أبرزهم رامز جلال، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، وغادة عادل وشيماء سيف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ويُجسد الفنان رامز جلال، في فيلم أحمد نوتردام، شخصية صحفي، تواجهه العديد من الأزمات والمشاكل، فيما تُساعده الفنانة غادة عادل، التي تلعب دور طبيبة، في حلها بطرقٍ مختلفة.

تعاون فني بين رامز جلال ولؤي السيد على مدار 9 أعوام

رحلة تعاون فني طويلة، قطعها الفنان رامز جلال مع المؤلف لؤي السيد، سواء على مستوى السينما أو البرامج، امتدت على مدار نحو تسعة أعوام، كان آخرها فيلم أحمد نوتردام، والذي حقق إيرادات بلغت 19 مليونا و393 ألف جنيه، على مدار 13 أسبوعًا.

وبدأت التعاون بين رامز جلال ولؤي السيد، في أفلام غش الزوجية، ومراتي وزوجتي، وكنغر حبنا، ورغدة متوحشة، وأحمد نوتردام، فضلًا عن جميع النسخ التي عرُضت من برنامج المقالب الذي يُقدمه بشكلٍ سنوي في شهر رمضان المُبارك.