أسعار وخطوط أتوبيسات النقل الجماعي بالقليوبية.. من 4 إلى 7 جنيهات

خصصت محافظة القليوبية 34 أتوبيسا مكيفا للنقل الجماعي على جميع الخطوط، وتنطلق من موقف بنها العمومي لتغطية كافة خطوط المحافظة ونقل الركاب بمدن وأحياء المحافظة بالتعاون مع جهاز النقل البري الداخلي والخارجي.

وتستعرض «الوطن» أسعار خطوط النقل الجماعي بالقليوبية من موقف بنها العمومي في إطار خدماتها اليومية لقراءها على مدار الساعة.

خريطة أسعار أتوبيسات النقل الجماعي بالقليوبية

ويشهد موقف بنها العمومي لنقل الركاب تواجد 34 أتوبيسا لخدمة ركاب المحافظة على عدة خطوط وحددت المحافظة تعريفة الركوب فيها وأسعار التذاكر كالتالي:

خط بنها الدائري العبور «بنها- طوخ- قليوب- الدائري- الخصوص- العبور» بعدد 6 أوتوبيسات وتبلغ سعر التذكرة 7 جنيهات.

خط بنها شبين القناطر «بنها- طوخ- مشتهر- المنزلة- الدير- شبين القناطر» بعدد 4 أتوبيسات وتبلغ سعر التذكرة 4 جنيهات.

خط بنها الخانكة «بنها- طوخ- مشتهر-المنزلة- الدير- كفر الحصة- شبين القناطر- كفر الشوبك- مساكن أبو زعبل- عزبة السجن- أبو زعبل- الخانكة» بعدد 6 أتوبيسات وتبلغ سعر التذكرة 7.25 جنيه.

خط شبين القناطر - مسطرد «شبين القناطر- كفر حمزة- المنايل- سرياقوس- مسطرد» بعدد 2 أتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 4 جنيهات.

خط شبين القناطر الزراعة «شبين القناطر- طحا- نوى- رمادة- قليوب- الزراعة» بعدد 2 أتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات.

خط الخانكة جامعة الأزهر «الخانكة- جامعة الازهر بالخانكة» عدد 2 أتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 2 جنيه.

خط الخانكة العبور «الخانكة- طريق السلام- مساكن النهضة- العبور» بعدد 2 أتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 4 جنيهات.

خط المؤسسة الدائري العبور « المؤسسة- الدائري- الخصوص- العبور» بعدد 4 أتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 4 جنيهات.

خط المظلات القناطر الخيرية « المظلات- القناطر الخيرية» بعدد 2 أتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 3 جنيهات.

خط قليوب البلد المظلات « قليوب البلد- المظلات» بعدد 2 أتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 2 جنيه.

خط قها- سندبيس « قها- سندبيس» بعدد 2 أتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 2 جنيه.

24 أتوبيسا مكيفا بالواي فاي للعاصمة الإدارية

في وقت سابق وفرت المحافظة 24 أتوبيسا بحمولة 33 راكبا موديل 2021 مجهزة سياحيا على أعلى مستوى من تكييف وشاشات عرض وwifi وأجهزة تتبع GPS وشاشة أمامية وجانبية بكل أتوبيس، بالإضافة إلى توفر كاميرات مراقبة وماكينات الصراف الآلي بسعر تذكرة 35 جنيها، بين مدن المحافظة والعاصمة الإدارية كالتالي:

بنها - العاصمة الإدارية:«بنها- موقف بنها العمومى- طريق إسكندرية الزراعى- الطريق الدائري- طريق الإسماعيلية الصحراوى- الدائري الإقليمي- العاصمة الإدارية الجديدة».

طوخ - العاصمة الإدارية: «طوخ- موقف هيئة النقل العام القديم - شارع مجلس المدينة- طريق إسكندرية الزراعى- الدائري- طريق إسماعيلية الصحراوى- الدائري الإقليمي- العاصمة الإدارية الجديدة».

القناطر الخيرية - العاصمة الإدارية: «القناطر الخيرية- موقف القناطر- طريق القناطر- كوبري الحادثة- طريق أبو الغيط- طريق الإسماعيلية الصحراوى- الدائري الإقليمي- العاصمة الإدارية الجديدة».

القناطر الخيرية العاصمة الإدارية: «موقف القناطر - قليوب - طريق القناطر- الدائري- طريق الإسماعيلية الصحراوي- الدائري الإقليمي - العاصمة الإدارية الجديدة».