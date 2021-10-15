تغريم 7 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً للقرارات التي أعلنتها الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم ومجابهة أي تداعيات محتملة.

الوحدات المحلية تواصل حملات متابعة تطبيق كافة التدابير الوقائية

وفي هذا السياق، شنت الوحدات المحلية حملات لمتابعة تطبيق كافة التدابير الوقائية، على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية، وأسفرت الحملات المُنفذة على مدار الأسبوع عن ضبط عدد من المخالفات لتلك الإجراءات وقيام بعض المقاهي بتقديم شيشة للمواطنين، بالإضافة إلى رصد مخالفات خاصة بعدم الالتزام بمواعيد الغلق وأيضاً عدم ارتداء الكمامة الواقية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات.

وقام اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور بالإشراف على حملة مكبرة ضمت كلا من نائبي المدينة والقرى وإدارة المتابعة بالوحدة لمتابعة التزام المواطنين بـ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

تغريم 7 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

وقد أسفرت الحملة عن تغريم 7 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة حيث بلغ إجمالي ما تحصل 350 جنيهًا، وتم عمل المحاضر والإجراءات القانونية وشدد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.