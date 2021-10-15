الأمن يبحث عن سيدة تركت رضيعة بمحطة مترو الشهداء

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على سيدة تركت رضيعة بمحطة مترو الشهداء في الأزبكية، بعدما عثرت عاملة نظافة داخل محطة الشهداء على طفلة داخل كيس بلاستيكي وملقاة في عربة القطار بمترو الأنفاق، اليوم.

بلاغ بالواقعة

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو الشهداء، مفاده العثور على كيس بلاستيكي بداخله طفلة رضيعة حديثة الولادة.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن سيدة ألقت الطفلة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط السيدة.