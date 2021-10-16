القصة الكاملة لمصرع سائق حفار سقط داخل خزان: طلب يتصور قبل وفاته

خرج كعادته فى الصباح، متوجهًا إلى عمله، بنشاط لا يتوقف، وفى الميعاد المحدد وصل إلى موقع عمله، فهو يعمل سائق حفار فى موقع بناء تحت الإنشاء فى منطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، وفى لحظة وأثناء عمله على الحفار يسقط داخل الخزان بسبب حدوث انهيار للتربة أسفل منه.

سائق حفار يلقي مصرعه أثناء عمله بمنطقة الصف

على الفور أسرع زملاء السائق فى الموقع نحوه محاولين إسعافه، ولكنه كان قد فارق الحياة، بعدما سقط داخل خزان أثناء قيادته الحفار ما تسبب فى إصابته ولقي مصرعه فى الحال متأثرًا بالإصابات نتيجة سقوطه.

أبلغ العاملون من زملاء السائق الضحية رجال المباحث، وانتقلت مباحث مديرية أمن الجيزة الى مكان الواقعة، واستمعوا لأقوال عدد من زملاء سائق الحفار فى موقع العمل، وقالوا إن المجني عليه لقي مصرعه بعدما سقط داخل خزان خلال عمله داخل موقع تحت الإنشاء، وأنه أثناء عمله فوجئ بانهيار التربة وسقوط الحفار الذي يقوده، ما أدى لإصابته بإصابات بالغة تسبب فى وفاته.

السائق يطلب من زميله التقاط صورة له للذكرى قبل الحادث

وتبين أن سائق الحفار قبل مصرعه كان قد طلب من المهندس الذى يعمل معه، أن يقوم بالتقاط صورة له للذكرى، ولم يمر على التقاط الصورة سوى دقائق قليلة حتى لقي السائق مصرعه بعدما سقط الحفار داخل الخزان.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث عقب الانتقال والفحص عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة التى باشرت التحقيق فى الواقعة.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يفيد مصرع سائق حفار يدعى «أحمد. ع»، أثناء عمله بموقع تحت الإنشاء بمنطقة الصف بالجيزة، وتوصلت التحريات إلى أن السائق سقط بالحفار داخل خزان بموقع تحت الإنشاء مما تسبب فى مصرعه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما صرحت النيابة بدفن المجني عليه.