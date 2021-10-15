عمرو محمود ياسين: شهر أكتوبر يحمل رمزية كبرى لوالدي.. وُلد وتوفي فيه

قال عمرو محمود ياسين، الفنان والسيناريست ونجل الفنان الراحل محمود ياسين، إن شهر أكتوبر من كل عام كان دائما ما يمثل لوالده الراحل قيمة ورمزية كبرى، حيث إنه وقبل مجيء شهر أكتوبر كان يضبط جدول أعماله والذي دائما ما يكون مزدحما باللقاءات الصحفية والندوات عن حرب أكتوبر وأفلامه التي أنتجها إبان تلك الفترة.

ياسين: كانت أفلامه موثقة لتلك المعركة المهمة في تاريخ مصر

وأضاف «ياسين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أنه وخلال فترة طفولته لم يكن على استيعاب بما يحدث في هذا الشهر حتى كبر ووعي لدور والده الكبير في تخليد ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، «لما كبرت عرفت أن بابا من أوائل الفنانين اللي قدموا أفلام عن حرب أكتوبر، وكانت أفلامه موثقة لتلك المعركة المهمة في تاريخ مصر».

ياسين: كنت دايما حاسس بتواجده ودعمه واهتمامه

وأوضح أن شهر أكتوبر كان يمثل لوالده رمزية كبرى، حيث إنه ولد في شهر أكتوبر وكانت أهم أعماله في ذات الشهر وتوفي فيه، «في طفولتي كان محمود ياسين على درجة كبيرة من الانشغال والتوهج، وبالرغم من كده عمري ما حسيت أنه مش موجود، وكنت دايما حاسس بتواجده ودعمه واهتمامه وده اللي استغربت له بعد ما كبرت وشوفت الإرث بتاعه الكبير بالأعمال الفنية».

وتابع: «كل جمهور الفنان الراحل يعلم جيدا مين هو محمود ياسين، والفترة دي من كل سنة معروفة سينمائيا باسم محمود ياسين، وفي فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي راحوا يصوروا أول ما صدر قرار بوقف إطلاق النار، وكان معاهم ضباط وجنود من اللي عبروا، وكانت المسألة حقيقية وكان فيها شكل من أشكال الخطورة خوفا من اختراق الوقف من أيا من الجانبين».