مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السادس بالطالبية.. والمباحث تضبط زوجها

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السادس في الطالبية، وتم التحفظ على الزوج ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض الزوج للتحقيق معه في اتهام أسرة المجني عليها له بقتلها بسبب خلافات زوجية.

جثة وسط بركة من الدماء

تلقى مأمور قسم شرطة الطالبية بلاغا بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «مي.ي» في العقد الرابع من العمر، في نهر الطريق أسفل العقار المقيمة به، وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابتها بتهشم في الجمجمة ونزيف حاد، وبسؤال أسرة المجني عليها اتهموا الزوج بقتل ابنتهم، وتم التحفظ على الزوج تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

مصرع رضيعة سودانية سقطت من الطابق الخامس في عين شمس

وفي سياق متصل، تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع رضيعة تحمل جنسية دولة السودان، إثر سقوطها من الطابق الخامس في منطقة عين شمس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.