القباج: «الرئيس قال لي مش عاوز أي حد يتحرم من التعليم بسبب الفقر»

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة خلال السنوات الماضية، والمبادرات التي فَعَلّتها الوزارة منذ توليها المنصب، وعن العائد من المبادرات التي تنفذها الوزارة؛ ومن ضمنها «تكافل وكرامة» والمشاركة في التعليم المجتمعي ودعم الأسر المنتجة، بالإضافة لحملات تنظيم الأسرة.

«مصر الخير» مؤسسة قوية ودارسة الميدان وقريبة من الأسر

وقالت القباج، وذلك خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، إنها تقدر بشكل كبير دور المجتمع المدني، خاصة جمعية مثل «مصر الخير»، فهي جمعية قوية ودارسة الميدان بشكل جيد وقريبة من الأسر وتتعامل في مشكلات وقضايا كثيرة وتنجح في ذلك وتستطيع تدبير أموالها بنفسها، لكن القضايا أكبر من أن جهة واحدة فقط تحلها.

الرئيس السيسي قرر استكمال دعم الطلاب في «تكافل» حتى وصولهم للجامعة

وأضافت: «نتعامل مع الفقر ليس فقط كون الأسرة ليست لديها موارد بشكل كافٍ أو أسرة ليس أفرادها متعلمين أو صحتهم غير جيدة أو تغذيتهم غير جيدة، وحدث لقاء ما بيني وبين الرئيس السيسي وعندما شرحت الموقف بأنه يوجد شباب وأطفال لا يستطيعون استكمال تعليمهم، فقال لي أنا لا أريد أي أحد يُحرم من التعليم بسبب فقره أو لأنه يعاني من الإعاقة أو بسبب بُعد المسافة، لذلك كان لا بد من وجود تكافؤ للفرص التعليمية، وتخصيص جزء من التمويل يضاف لتكافل وكرامة، وقرر استكمال دعم الطلاب في تكافل حتى وصولهم للجامعة».

3 مهام للوزارة

وتابعت: «الوزارة لها 3 مهام وهي زيادة الحضانات، ومد دعم تكافل وكرامة حتى المرحلة الثانوية، وإلحاق من لم يستكمل تعليمه بمدارس التعليم المجتمعي، وعندما عرضت على الرئيس السيسي مدارس التعليم المجتمعي قرر دعمهم».

تخصيص 90 مليون جنيه لـ«مصر الخير» لدعم المتسربين من التعليم

وواصلت: «خصصت الوزارة لمؤسسة مصر الخير 90 مليون جنيه، وهو يعد أكبر منحة تحصل عليها المؤسسة، لدعم المتسربين من التعليم، في 1000 مدرسة، وطلاب التعليم المجتمعي يفوقون الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة، فشعرت أنهم قيادات صغيرة».