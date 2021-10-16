أسماء مصطفى: الإنسان لما بيقرب من الموت الدنيا في نظره بتصغر

أكدت الاعلامية أسماء مصطفى، مذيعة قناة إكسترا نيوز، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تغير نظرتها للحياة بعد إصابتها بمرض السرطان، والذي اكتشفته منذ أبريل الماضي.

وكتبت أسماء مصطفى قائلة: «معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب أنه قرب من الموت وربنا بينجيه ويقف معاه، كل شوية يقرب ويبعد».

وأضافت: «الدنيا فى نظره بتصغر، وبيحس أنه كان بيدى أمور ملهاش لازمة مساحة فى حياته، وبيحتفظ فى قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللي حواليه، دول بس اللي بيفضل فاكرهم».

واختتمت: «حتى لو حد كان مزعله أو فيه موقف وجت السيرة بالصدفة حقيقى بكون مش فاكرة أساسا، بفكر في ناس تانية خالص، سبحان الله، فعلا مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة».

أسماء مصطفى تخضع لعملية جراحية

وخضعت الإعلامية أسماء مصطفى، في منتصف سبتمبر الماضي، لعملية جراحية لإزالة جزء من ورم جديد، حيث كتبت حينها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

وبعد أيام من العملية، حرصت الإعلامية على طمأنة جمهورها قائلة: «العملية عدت بسلام لكن مازال هناك جزء من الورم الخبيث موجودا».

وتخضع الإلامية المصرية حاليا لبروتوكول العلاج، ولكنها تحرص بشكل دائم على التواصل مع متابعيها، لأنها ترى أن «فيس بوك» هو المتنفس الوحيد لها على حد قولها.