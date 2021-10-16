خبير ياباني: رؤية مصر للتعليم تتجدد للأفضل.. ونظامنا متبع في آسيا وأوروبا

قال موروكا هيروشي، الخبير الياباني في المدارس المصرية اليابانية، إنَّ رؤية مصر للتعليم بدأت تتجدد للأفضل وتهتم بتوفير تعليم يعتمد على البحث وليس الحفظ والتلقين، مؤكّداً أنَّ خريجي المدارس المصرية اليابانية ستكون مهتهم بناء دولة حديثة في المستقبل.

وأضاف «هيروشي»، في حواره لـ«الوطن»، أنَّ هناك 3 محاور للتعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم أهمها وجود خبراء يابانيون في المدارس المصرية وتوفير تدريبات مكثفة للمعلمين، مؤكّداً أنَّ الطفل المصري لديه حماس شديد ويمكنه إنجاز الكثير من المهام بالإصرار.

* بداية.. حدثنا عن نظام التعليم الياباني في المدارس المصرية اليابانية؟

نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية، يعتمد على البحث، وهو متبع في دول آسيا وأوروبا، ويمتاز التعليم الياباني بأنشطة «التوكاتسو» والتي تعلم الأطفال عن طريق البحث وتحريك الجسم في الأنشطة التفاعلية وليس الحفظ والتلقين.

* ماذا عن آليات التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم؟

التعاون بين مصر واليابان في التعليم يعتمد على 3 محاور أساسية، أولها: وجود 12 خبيرًا يابانيًا في المدارس المصرية اليابانية لنقل خبرتهم إلى المعلمين المصريين في هذه النوعية من المدراس، وتعليمهم كيفية تدريب الطلاب وتوفير بيئة مشجعة لهم ولأفكارهم.

ثانياً: وجود ما يسمى بدليل المعلم والذي وضعته مؤسسة التعاون اليابانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يفيد في توعية وتدريب المعلمين على التعليم الياباني وكيفية تطبيقه في مصر، ثالثاً: وجود عدد من مدربي أنشطة التوكاتسو في المدارس المصرية اليابانية لتدريب المعلمين على نظام التعليم الياباني، وذلك مرة كل أسبوع.

خريجو المدارس اليابانية سيبنون دولة حديثة في المستقبل

* هل يتمّ تدريب المعلمين المصريين في اليابان؟

بالفعل كان يتمّ تدريبهم قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تمّ توفير فرص تدريب لمدة شهر في اليابان لمعلمي المدارس المصرية اليابانية، وتمكّينهم من حضور حصص في المدارس اليابانية ومحاضرات وتدريبات مكثفة لنقلها للمدارس المصرية، إلا أنَّ التدريب توقف في الوقت الحالي بسبب أزمة كورونا.

* بما ترون استعداد المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد؟دائماً أحرص على زيارة المدارس المصرية اليابانية مع بداية كل عام، لرؤية حماس الأطفال لعودتهم للمدرسة: "اطلع إني أشوف الأطفال وهما مبسوطين بدخولهم المدرسة".

نظامنا التعليمي متبع في دول آسيا وأوروبا

* ما تقييمك للطفل المصري؟

الطفل المصري لديه حماس شديد، وعندما يصرّ ينجز أي مهمة، ولكن المشكلة تكمن في طريقة التعليم لأنّها لا تزال تعتمد على الحفظ والتلقين، إلا أنَّ رؤية مصر في الوقت الحالي تجددت للأفضل عن السنوات السابقة، وأصبح التعليم قائمًا على البحث وخروج المعلومة من الطفل قبل المعلم، والأطفال في المدارس المصرية اليابانية في المستقبل سيبنون دولة حديثة.

* ماذا عن مناهج المدارس المصرية اليابانية؟

المناهج الموجودة في المدارس المصرية اليابانية هي مناهج مصرية وضعت بأيادي أساتذة جامعات مصريين، ولكن نظام التعليم الياباني هو فقط المفعل في هذه النوعية من المدارس ولكن المنهج نفسه ليس يابانياً.

* ما الدور الأساسي لوجود خبراء يابانيين في هذه المدارس؟

وجود خبراء يابانيين في المدارس المصرية اليابانية يهدف إلى حضور الحصص في الفصول والتعليق على شرح المعلم في النهاية، مع وضع إضافات جديدة في طريقة الشرح والتعليم، وتنبيهه إلى تغيير طرق معينة قد لا تناسب التعليم الياباني.

*هل هناك منح دراسية لطلاب المدارس المصرية اليابانية؟

حتى الآن لا توجد أي فرص لمنح أو دراسة للأطفال في المدارس اليابانية، ولكن هناك منح للدراسة في الجامعات اليابانية لخريجي الجامعات المصرية أو الحاصلين على الثانوية العامة.