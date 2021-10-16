إيهاب الفار: تنفيذ 360 ألف وحدة سكنية في أولى مراحل «حياة كريمة»

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطة شاملة للتنمية المستدامة، ومنها جودة الحياة للمواطن المصري، إضافة إلى العدالة والمشاركة في الموارد، موضحًا: «كان زمان الموارد لا توزع بعدالة على كل أنحاء الجمهورية، ولكن هذا يحدث الآن وهذا يتضح في التغلب على ظاهرة المناطق غير الآمنة وغير المخططة».

تغلبنا على ظاهرة المناطق غير الآمنة بفضل توزيع الموارد بعدالة

واستعرض «الفار»، في كلمته خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، جهود الدولة والقوات المسلحة في تطوير المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أنَّ رئيس الجمهورية أطلق مبادرة «سكن لائق لكل المصريين»، و«حياة كريمة» لهم، ولذلك نفذت القوات المسلحة مجموعة من الواجهات المعمارية لإضافة طابع معماري متميز للعمارات، إضافة إلى التشطيبات فوق المتوسطة لساكني هذه المناطق، كما أمر الرئيس بتجهيزها بأثاث جديد ليشعر المواطن بانتقالة في حياته.

السيسي أمر بتجهيز وحدات المبادرات السكنية فوق المتوسطة بأثاث جديد

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنَّ الدولة أصدَرت منظومة الضوابط الجديدة للبناء، للحد من ظاهرة المناطق غير الآمنة، والحفاظ على البنية التحتية للمنشآت بالكامل، إضافة إلى الهوية البصرية للمناطق الجديدة، لافتًا إلى أنَّ مشروع «حياة كريمة» كبير ويتشعب منه مشروع «سكن كريم» والذي يصل عدد الوحدات في المرحلة الأولى منه فقط إلى 54 ألف وحدة سكنية.

«حياة كريمة» سينتهي في 3 سنوات بتكلفة 700 مليار جنيه

وأكّد أنَّ مشروع «حياة كريمة» سينتهي في 3 سنوات بتكلفة 700 مليار جنيه، بالتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويُنفذ الآن مشروعات في 52 مركزًا في 20 محافظة، تضم 1413 قرية و10 آلاف تابع، والتكلفة المبدئية للمرحلة الأولى 260 مليار جنيه بينها 360 ألف وحدة سكنية.