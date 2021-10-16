تدريبات مهنية لأطباء سوهاج على مستجدات كورونا في الموجة الرابعة

نظمت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، برامج تدريبية مُكثفة لشباب الأطباء في مستشفيات محافظة سوهاج، وذلك لتدريبهم على أحدث المستجدات العلمية لمجابهة مخاطر الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وعدداً من الموضوعات الطبية الحيوية الأخرى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالاهتمام بالتدريب الطبي المستمر للأطباء للعمل على رفع كفاءاتهم، ومواكبة أحدث التطورات العلمية في العالم، وتقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية للمرضى في مختلف المحافظات.

أشرف على التدريب الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون التعليم الطبي المهني، بالتعاون مع الدكتورة كريمة حامد، مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة سوهاج، والدكتور الحسيني الجارحي، مدير إدارة التدريب بالمديرية.

واشتمل التدريب، على التحديث الأخير للبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد، وإدارة الرعايات المركزة، والصيدلة الإكلينيكية، وعلاج مرضى التصلب المُتعدد MS، وإنعاش القلب، والرعاية المركزة للمبتسرين، وتدريب الأزمات والكوارث، والطفرات الجينية في خطوات التمثيل الغذائي.

كمال: التدريب الطبي المستمر يُؤهل لتقديم خدمة متميزة

وقال الدكتور إيهاب كمال، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الوزارة حريصة على نقل الخبرات العلمية الحديثة أولاً بأول لشباب الأطباء، وأنهم يحرصون على الخروج لتدريب الأطباء في محافظاتهم، وليس فقط في مقر «الأكاديمية» بالقاهرة، وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطباء، بما يُؤهلهم لتقديم أفضل مستوى من الخدمة لأهالينا في المحافظات المختلفة.

وأضاف مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون التعليم الطبي المهني، أن تدريب الأطباء على أحدث ما وصل العلم في تخصصاتهم، من شأنه أن يقدم الخدمة لأهالينا في المناطق النائية والحدودية والبعيدة دون الحاجة لتكبد عناء السفر لأماكن بعيدة للحصول على الخدمة التي يحتاجونها.

وعلى هامش التدريب، افتتح الدكتور إيهاب كمال، ومدير الصحة بمحافظة سوهاج ومدير المستشفى والدكتورة دينا زمزم، الأستاذ بكلية الطب في جامعة عين شمس، وحدة علاج التصلب المتعدد MS في مستشفى سوهاج العام، وأيضاً وحدة التشخيص عن بعد لخدمة مرضى التصلب المتعدد، وذلك حال احتياجهم لخبرة كبار الاستشاريين فيما يخص برامجهم العلاجية.