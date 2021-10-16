بعد إثارة الجدل على مواقع التواصل.. من هي الروسية التي سرقت الأنظار بمهرجان الجونة السينمائي؟

انتشرت صورة الراقصة انستازيا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير، خاصة أنه ظهرت بإطلالة أنيقة وارتدت فستانا أسود اللون بسيط التصميم.

معلومات عن الراقصة انستازيا

وبالبحث عن صاحبة الصورة، اتضح أنها الراقصة داليدا أنستازيا، التي ظهرت بإطلالة مميزة، وحرصت على حضور فعاليات المهرجان وسط عدد كبير من النجوم، ووصفها الجمهور على السوشيال ميديا بـ «صاحبة أفضل عيون» بمهرجان الجونة السينمائي وفي التقرير التالي نعرض أبرز المعلومات عنها:

- داليدا أنستازيا جاءت من روسيا إلى مصر مؤخراً لتحقيق شهرة ونجاحاً كبيراً.

- ظهرت داليدا أنستازيا مؤخرا كموديل فى كليب الأغنية التراثية «بتنادينى»، مع المطرب الشعبى سعد الصغير، الذى أعاد تقديمها بلحن مختلف يتناسب مع طريقته.

انستازيا تشارك في فيلم «يجعله عامر» مع أحمد رزق

- شاركت الراقصة الروسية فى فيلم «يجعله عامر»، مع المنتج أحمد السبكى، من بطولة النجم أحمد رزق، وبيومى فؤاد ونيرمين ماهر والمطربة الشعبية بوسى وغيرهم.

- قدمت العديد من الجولات الناجحة فى الرقص بالبرازيل والصين وتايوان وتركيا وبعض الدول الأخري.

- تشبه نفسها بالنجمة الشابة هنا الزاهد وذلك عقب وضعها لصورة بينهما على صفحتها على فيس بوك وعلقت قائلة: «توأمي المصري».

- من أشهر فيديوهات رقصها على أغنية عم يا صياد للمطرب الشعبي محمود الليثي.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة حتى يوم 22 أكتوبر الجاري، بتواجد مجموعة كبيرة من النجوم من مصر والوطن العربي، كما يشهد عروضا وفعاليات سينمائية متنوعة.