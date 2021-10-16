مواصفات وأسعار «BYD F3» الجديدة

يشهد سوق السيارات تغيرات عدة في الأسعار، بسبب العديد من الأزمات التي يعيشها سوق السيارات العالمي، بعد انتشار وباء كورونا وغلق العديد من الشركات مصانعها، بالإضافة إلى انتشار أزمة الرقائق الإلكترونية التي ظهرت مؤخرًا، والتي أثرت بشكل كبير على إنتاج تصنيع السيارات في العالم.

ومن أبرز تلك السيارات التي شهدت زيادة مؤخرًا هي سيارة BYD F3 الصينية، إذ تراوحت الزيادة بين 5 إلى 6 آلاف على جميع فئاتها في السوق، وتنتمي السيارة لفئة السيارات المتوسطة في السوق المصري، كما أنها من ضمن السيارات المشاركة في مبادرة الإحلال والتجديد .

أسعار BYD F3 الجديدة

يجرى تصنيع السيارة في الصين وتجميعها في مصر، وتتوافر في السوق المصري بفئتن الفئة الأولى بسعر 197,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 218,000 جنيه.

مواصفات BYD F3

وتأتي سيارة BYD بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، تصل قوة الموتور الخاص بها إلى 108 حصان، وبعزم دوران 145 نيوتنزمتر، مع ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 180 كم/ساعة، معدل استهلاك الوقود 6.4 لتر لكل 100 كم.

أما عن أبعاد سيارة فتأتي بطول كلي 4533 مم، وعرض كلي 1705 مم، وارتفاع كلي 1490، وقاعدة العجلات 2600 مم.

وتصل سعة الصندوق الخلفي 360 لتر وسعة خزان الوقود 50 لتر، وتأتي السيارة بدافع الجر الأمامي للعجلات.

كما جرى تجهيز السيارة بعدة تجهيزات ووسائل أمان، من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج تدعيم الفرامل BA، جنوط، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوي، خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة.