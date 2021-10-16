أحد رموز المقاومة بالإسماعيلية: مظاهرة تحولت لنار أحرقت مجمعا للاحتلال

ما بين ذكرى وأخرى يسترجع جلال عبده هاشم ذكرياته مع أسرته وفترة وجوده بالإسماعيلية أثناء الاحتلال الإنجليزي بمنطقة قناة السويس.

ينظر «هاشم» إلى صورة معلقة على مكتبه ليفتح ألبوم ذكرياته، ويتذكر مشاركته وهو ما زال طفلا بالمرحلة الإعدادية في مظاهرة طلابية كانت الشرارة الأولى لطرد الاحتلال الإنجليزي من مصر لتتحول بعد سنوات طويلة إلى العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.

هاشم: حريق مستودع الاحتلال أخرج الغضب من صدور المصريين

وقال جلال عبده هاشم، فنان تشكيلي، وأحد رموز المقاومة في الإسماعيلية، إن 16 أكتوبر كان هو البداية لمشاركته في أعمال المقاومة، مشيرا إلى صورة يظهر فيها طفل أن كل الأطفال كانوا يتقربون من رجال المقاومة لرؤيتهم كالأبطال.

65 عاما مرَّت على «هاشم» منذ أن كان في عمر 15 عاما، إلا أنه ما زال حتى الآن يتذكر كل تفاصيل المعارك وما دار في شوارع الإسماعيلية من 16 أكتوبر وحتى واقعة قيم البستان في 25 يناير وتصدي قوات الشرطة للاحتلال الإنجليزي وعدم تسليمهم القسم والأسلحة.

هاشم: الإسماعيلية كانت الشرارة الأولى لخروج الإنجليز من مصر

يقول هاشم إن «الإسماعيلية كانت الشرارة الأولى لطرد الاحتلال الإنجليزي، فمن هنا أحرق الأهالي أول مستودع للسلع الغذائية خاص بالقوات البريطانية، وبعدها تتابعت الأحداث إلى أن وصلت إلى رفض غالبية المواطنين التعامل مع الإنجليز وتوريد أي أطعمة ومشروبات».

فرض أهالي الإسماعيلية حصارا غذائيا على الاحتلال البريطاني وأسرهم الموجودة في الإسماعيلية، وتطور الحصار إلى رفض المصريين تنفيذ أي أعمال داخل المعسكرات الإنجليزية وهو ما تسبب لهم في شلل تام.

يقول هاشم «الاحتلال حاول تعويض الغذاء بإرسال طائرات شحن من إنجلترا لكن بدأ الخوف يدب في قلوبهم، وبدأت الأسر تنتقل من منازلها في حي الإفرنج لتقيم داخل معسكر الجلاء».

هاشم: الشرطة رفضت تسليم الفدائيين إلى الإنجليز

فرضت القوات البريطانية الحصار على الإسماعيلية لأيام طويلة للبحث عن الفدائيين والطلبة المشاركين في المظاهرة، وأغلقت القوات الشوارع واحدا تلو الآخر، إلا أن أعداد الفدائيين كانت تزيد كل يوم.

يقول هاشم «الإنجليز طلبوا من الشرطة البحث عن الفدائيين وتسليمهم، لكن الضباط رفضوا، وتطورت المشادات إلى أن وقع حادث قسم البستان».