إعدام 1.5 طن أغذية غير صالحة وغلق مصنعين للحلويات بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة ديرب نجم، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بديرب نجم، ومفتشو مكتب الأغذية بالإدارة الصحية.

حملات مكثفة استعداداً للمولد النبوي الشريف

جاء ذلك في إطار استعدادات مديرية الصحة في الشرقية للمولد النبوي الشريف، واستكمالاً للحملات المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

ضبط مخالفات في مصنعين للحلويات

تم خلال الحمل مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مخالفات في مصنعين، أحدهما للحلويات، والآخر لمنتجات الألبان بديرب نجم، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم على الفور مخاطبة الجهات المختصة، لغلق المصنعين لما يمثلانه من خطر داهم على الصحة العامة.

إعدام 1.5 طن أغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

وتم خلال الحملة، إعدام حوالي طن و360 كيلوجرام حلويات وهوالك إنتاج وخامات وجبن، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 300 كيلوجرام جبن غير صالحة، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات على المنتج، وتم سحب 4 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.