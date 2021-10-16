انبهار محمد زيدان بإطلالة أروى جودة أمام زوجته في مهرجان الجونة.. «صورة»

بدأت منذ قليل الريد كاربت الخاصة بالفيلم المصري كباتن الزعتري، المقرر عرضه اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021 وبالفعل بدأ توافد الفنانين على الريد كاربت بإطلالات مختلفة ومميزة وكانت الأكثر لفتًا للأنظار الفنانة أروى جودة.

أروى جودة تخطف الأنظار ومحمد زيدان يبدي إعجابه بفستانها

ظهرت الفنانة أروى جودة بإطلالة كلاسيكية بسيطة للغاية بفستان باللون الأسود به فتحة على الساق اليمنى، وتمكنت من لفت أنظار المتواجدين وأحدثت حالة من الشغف والشقاوة على الريد كاربت اليوم.

وكانت من ضمن اللقطات المميزة التي أحدثتها الفنانة أروى جودة خلال تواجدها على الريد كاربت انبهار اللاعب المصري محمد زيدان بإطلالتها في تواجد زوجته والتقطت صورة خاصة برد فعله هذا.

كما حرص عدد من الفنانات على التقاط بعض الصور مع الفنانة أروى جودة كان من بينهم الفنانة صبا مبارك.

ريد كاربت ثالث أيام مهرجان الجونة

يذكر أن انطلقت الريد كاربت الخاصة بالفيلم المصري كباتن الزعتري، منذ قليل، وحضر عدد كبير من الفنانين منهم بشرى وإلهام شاهين ورانيا يوسف وأروى جودة ومحمد زيدان وصبا مبارك وحسن مالك وتامر حبيب وغيرهم.

وكشفت الفنانة أروى جودة في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن أن فستان حفل افتتاح مهرجان الجونة الخاص بها لم تتمكن من إخراجه من المطار وهذا الأمر سبب لها أزمة فاضطرت إلى الاستعانة بفستان حفل الختام وارتدته في حفل الافتتاح.

وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من الفنانين على رأسهم أحمد السقا ومحمد رمضان ويسرا وهند صبري ومنى زكي.