«الأوقاف» تعلن نتيجة المقبولات بالمعهد الفني الصحي لمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء من اجتزن اختبارات القبول والمقابلة الشخصية - المجموعة الثانية - للمتقدمات للمعهد الفني الصحي للتمريض التابع لمستشفى الدعاة، للعام الدراسي 2021-2022م.

توزيع الطالبات المقبولات على مقري المعهد بحدائق القبة وحلمية الزيتون

وأكدت الأوقاف، أنه سيتم توزيع الطالبات المقبولات على مقري المعهد بحدائق القبة وحلمية الزيتون، ولا يحق للطالبة طلب تعديل مقر الدراسة، فعلى الطالبات الراغبات سرعة التوجه لمستشفى الدعاة بمصر الجديدة لدفع القسط الأول من المصروفات في موعد أقصاه الخميس القادم الموافق 21- 10- 2021م لسداد القسط الأول من المصروفات، مع ضرورة حضور ولي الأمر لتوقيع إقرار بشأن نظام ومقر الدراسة، ومن تتخلف منهن تعد معتذرة، وتقدمها يعد لاغيًا.

الفائزات

1. بسمة رمضان عبد العليم - القليوبية

2. ملك خالد محمد رؤوف عبد المنعم - القليوبية

3. أميرة محمود عبد الحميد هزاع - القليوبية

4. بسنت بهاء الدين صبحي عواد - القليوبية

5. أية أحمد شحاتة شحته - القليوبية

6. شهد هاني بحيرى أحمد - القليوبية

7. منة الله محمد أحمد محمود - القليوبية

8. زينب محمد بدر السيد - القليوبية

9. إيمان أحمد عبد الرشيد عبد الرحمن - القليوبية

10. شهد خالد مصطفي النادي - القليوبية

11. نورهان عصام أمان الله زهدي - القليوبية

12. أنوار عبد الله سمير محمد - القليوبية

13. إسراء ربيع محمد قرني - الجيزة

14. سارة أحمد محمد محمد - القليوبية

15. إيمان خالد زغلول عبده - القليوبية

16. منار وليد محمد مصطفي - القليوبية

17. مني أيمن حافظ محمد عفيفي - القليوبية

18. ندي أيمن حامد شاكر محمد منسي - القليوبية

19. سمر بدوي عبد العزيز عبد العال - القليوبية

20. شهد لطفي إسماعيل أبو زيد - القليوبية

21. مريم أحمد رشدي محمد - الجيزة

22. مريم وليد إسماعيل السيد - القليوبية

23. عفاف عبد الله سعيد السيد - القليوبية

24. إيمان احمد جودة احمد إبراهيم - القليوبية

25. تقي علاء حسين أحمد - القليوبية

26. بسملة عز الدين عبد الوهاب - القليوبية

27. سهيلة نور محمد السباعي - القليوبية

28. نورهان نجاح عبد المقصود - القليوبية

29. مريم حسين السيد جاد - القليوبية

30. شهد وائل سعيد جمعة - القليوبية

31. ملك عماد محمد محمد غنيمي - القليوبية

32. حبيبة ناصر احمد إبراهيم سيد - القليوبية

33. نورهان مصطفي محمد مصطفي - القليوبية

34. سهيلة محمد علي طلب - الجيزة

35. شهد خالد عبده سالم حسين - القليوبية

36. رقية الشحات شديد السيد - القليوبية

37. ملك عثمان حسنين عبد الحفيظ - القليوبية

38. ريم مصطفي عبد الله مصطفي - القليوبية

39. جني رضا عزت عبد العزيز - القليوبية

40. نجاة عامر زهدي عامر - القليوبية

41. مريم السيد محمد السيد - القليوبية

42. بسملة محمد أحمد محمد السيد - الجيزة

43. ندي أشرف محمد توفيق - القليوبية

44. مريم نصر عليوه سعيد - القليوبية

45. فاطمة صالح أحمد محمد صالح - القليوبية

46. بسمة هاني فتحي عبد الخالق - القليوبية

47. بسملة حسام محمد توفيق محمد - القليوبية

48. هاله عبد الرازق محمد محمود - القليوبية

49. أية وائل عبد العزيز حجازي يونس - القليوبية

50. نهي بدوي عبد الرحمن محمود - القليوبية

51. أميرة حمدي محمد عبد العزيز - القليوبية

52. أمينة عبد الغني علي سالم - القليوبية

53. مي مصطفى فتحي علي - القليوبية

54. مني حمادة أحمد محمد - القليوبية

55. دينا محمد الورداني موسي - القليوبية

56. حبيبة رمضان سعودي عبد العزيز - القليوبية

57. ريم إبراهيم شعبان فرحات - القليوبية

58. ضي حاتم عبد التواب عبد القوي - القليوبية

59. شهد خالد هنداوي أبو زيد - القليوبية

60. إيمان إبراهيم عبد الرحمن محمد - القليوبية

61. منة الله بشير مطاوع - القليوبية

62. دنيا السيد علي العايدي - القليوبية

63. إيمان محمود السيد عوض - القليوبية

64. رحمه عبد الرسول أحمد علي - القليوبية

65. ملك أيمن محمد النبوي - القليوبية

66. روان أبو الخير أبو الفضل - القليوبية

67. إيمان ناصر عبد الجليل عطية - القليوبية

68. دعاء عمار أحمد جلال - القليوبية

69. سندس وائل شوقي عبد الحميد - القليوبية

70. إيمان أحمد عبد المقصود محمد - القليوبية

71. نورهان رمضان محمد - القليوبية

72. رحمة رضا عبد الراضي السيد - القليوبية

73. ندي الطاهر عبد الفتاح سليمان - القليوبية

74. حبيبة محمد مصطفي حسن - القليوبية

75. فرحه أيمن أحمد محمد - القليوبية

76. إيمان محمد محمد عبد الخالق - القليوبية

77. مروة سعيد أمين محمد - الجيزة

78. دينا محمد طه محمد - القليوبية

79. شيماء عبد السميع السيد عبد السميع - القليوبية

80. مني عصام محمد حسنين بيومي - القليوبية

81. غادة محمد مصطفي مغاوري - القليوبية

82. روان عصام عبد الحليم إسماعيل - القليوبية

83. إيمان مسعد عبد الراضي السيد - القليوبية

84. هاجر محمد السيد السيد - القليوبية

85. إسراء سند بخاطره محمود - القليوبية

86. دينا احمد عبد الفتاح محمد الطوخي - القليوبية

87. مريم عادل سالم دويدار - القليوبية

88. ملك سمير محمد محمود - القليوبية

89. أية عبد الله السيد عناني السيد - القليوبية

90. إيمان مسعد عطية عبده - القليوبية

91. شروق عمرو إبراهيم مسلم - القليوبية

92. سها جمال محمد علي نوار - القليوبية

93. فرح هاني محمد محمود - القليوبية

94. جني محمود أحمد عبد الحميد - القليوبية

95. منة الله تامر السيد حجازي - القليوبية

96. رضوي خالد الطوخي - القليوبية

97. منه محمد بكري محمود - القليوبية

98. ندي السيد عبد المقصود - القليوبية

99. سلمي سعيد منصور عرفان - الجيزة

100. نورهان محمد السيد الشافعي - القليوبية

101. حبيبة علاء صابر عبد الرؤوف - القليوبية

102. داليا عربي عبد الباسط عبد الموجود - القليوبية

103. هناء محمد شوقي أحمد محمد - القليوبية

104. وفاء سلامه محمد الهادي إبراهيم - القليوبية

105. سارة وجيه عبد الستار سالم - القليوبية

106. هبة الله أيمن فرحات - القليوبية

107. رنا بلال عبد الدايم هاشم - القليوبية

108. مريم أحمد رأفت بدر متولي سمك - القليوبية

109. ندي أحمد جوده أحمد محمد - القليوبية

110. نيرة محمد حامد كامل - القليوبية

111. تقي خالد عبد اللطيف أحمد زايد - القليوبية

112. رحمة وائل محمد محمد - القليوبية

113. ياسمين محمد سعيد محمد - القليوبية

114. نور تامر عز الدين حسن مسلم - القليوبية

115. منة الله احمد السيد إبراهيم - القليوبية

116. رحمه محمد السيد المهدي - القليوبية

117. عزة رمضان مصطفي شحاته - القليوبية

118. إسراء محمود محمد محمد - القليوبية

119. سما أحمد محمود عبد الصادق - القليوبية

120. حنان محمد عابد محمد - القليوبية

121. رؤى بهاء الدين عيد عاشور - القليوبية

122. حبيبة محمد أحمد عثمان - القليوبية

123. رفيدة رمضان محمد أحمد - القليوبية

124. أسماء اشرف جابر عبد الودود - القليوبية

125. منة الله طارق سيف النصر - الجيزة

126. رنا احمد مغربي السيد - القليوبية

127. فاطمة الزهراء ياسر سمير - القليوبية

128. سماء وليد محمد كمال - القليوبية

129. حبيبة محمد عبد السميع السيد - القليوبية

130. سلمي أحمد ورداني عبد الله - الجيزة

131. ياسمين خالد محمد محمد - القليوبية

132. أية عصام أحمد محمد عبد القادر - القليوبية