الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: الدفع الإلكتروني يقضي على منابع الفساد

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن مصر تنطلق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الصاروخ في الرقمنة، من خلال مشروعات التحول الرقمي و«مصر الرقمية»، ما يؤدي ذلك لسرعة وسهولة تقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين عن طريق منصة «مصر الرقمية»، وتطبيقات الموبايل المختلفة، وذلك للقضاء على الفساد بجميع أشكاله وتطبيق الشمول المالي من خلال الدفع الإلكتروني لقيمة هذه الخدمات التقليل من استخدام النقود «الكاش» وتطبيق الحوكمة.

التقليل من استخدام «الكاش» يقضي على منابع الفساد

وأضاف غنيم، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم السبت، أنه كلما تم التقليل من استخدام النقود «الكاش» كلما ما تم تقليل منابع الفساد، وكلما تم استخدام وسيلة دفع إلكترونية كلما قطع حلقة الوصل بين المواطن والخدمة، وكل ذلك عوامل تسهل على الحكومة تطبيق منظومة الحوكمة وتقليل الفساد.

ربط 100 قاعدة بيانات متناثرة في واحدة فقط

وأشار إلى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في الرقمنة، حيث ربطت الفترة الماضية أكثر من 100 قاعدة بيانات، كانت قواعد متناثرة في قاعدة بيانات موحدة، أهم ما فيها بعد تنقيح وتصحيح البيانات المغلوطة غير الصحيحة، فكان هناك بيانات مغلوطة تم تصحيحها، متابعا: «فيه ناس اكتشفوا أنهم من الأموات واستُخدمت بطاقات التموين الخاصة بهم».

سرعات الإنترنت وصلت للعالمية في المدن الذكية

وأوضح أن الحكومة، لم تكتف فقط بذلك، حيث إن تطوير البنية التحتية التكنولوجية بمد كابلات الألياف الضوئية، بدلا من النحاسية، يعمل على تسريع سرعة الإنترنت فائق السرعة عريض النطاق، فسرعة الإنترنت خلال الثلاث سنوات الماضية انتقلت من 8 ميجابكسل في الثانية إلى 40 ميجا بكسل في الثانية، ومازالت ترتفع، وفي المدن الذكية الجديدة تبدأ من 100 إلى 200 ميجابكسل في الثانية، وهذه هي السرعات العالمية.