«الأهلي المصري» يفتتح فرعاً جديداً بجامعة عين شمس وأكبر مدرج للطلبة بعد تطويره

افتتح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، فرعاً جديداً للبنك بحرم كلية التجارة بجامعة عين شمس.

حضر الافتتاح كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع، وأيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع، والدكتور أشرف البكرى، رئيس المشروعات بالبنك الأهلى المصرى، ولفيف من أساتذة الجامعة والعاملين بها وكذا فرق عمل البنك.

وصرح هشام عكاشة بأن الفرع يستهدف تقديم كل الخدمات المصرفية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكذا الطلاب بمختلف كليات الجامعة، وهو ما يأتى فى إطار خطة الانتشار الجغرافى للبنك سعياً للتوسع فى الشمول المالى، حيث يعد فرع جامعة عين شمس هو الفرع رقم 577 ضمن شبكة فروع البنك الممتدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد أن البنك يسعى لضم مزيد من فئات العملاء المرتقبين، خاصة من فئات الشباب الذين يحرص البنك على دمجهم فى منظومة القطاع المصرفى فى بداية حياتهم وإشعارهم بأهمية وجود بنك يتعاملون معه بشكل دائم لتلبية احتياجاتهم، خاصة فى ظل التحول الرقمى المتلاحق الذى يشهده القطاع المصرفى حالياً.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود المتينى امتنانه لحرص البنك الأهلى المصرى على الوجود بفرع متكامل الخدمات المصرفية داخل حرم الجامعة، الذى سيسهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بما ييسر عليهم تعاملاتهم المصرفية اليومية دون عناء، كما أشاد «المتينى» بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البنك الأهلى المصرى وجامعة عين شمس، ما أسفر عن العديد من النجاحات المثمرة لخدمة شباب مصر.

كما افتتح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ود. محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، مدرّج الأستاذ الدكتور المحلاوى، أول عميد لكلية الطب بجامعة عين شمس.

وعقب الافتتاح أكد هشام عكاشة أن تطوير البنك لمدرّج المحلاوى يأتى فى إطار مساهمات البنك فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية، والتى تجاوزت 8.2 مليار جنيه فى 6 سنوات، منحها البنك بتطبيق فعال لمفهوم التنمية المجتمعية المستدامة فى مختلف المجالات التى تؤثر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم التى تُعد أحد أهم محاور رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتى امتداداً لما بدأه البنك الأهلى المصرى من تطوير لمستشفيات ومدرّجات جامعة عين شمس، حيث وصل حجم مساهمات البنك فى تطوير تلك المستشفيات لأكثر من 500 مليون جنيه تهدف فى الأساس لخدمة الطلبة والمرضى وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود المتينى أن مدرج المحلاوى يُعد أكبر مدرج بجامعة عين شمس، وتصل سعته إلى 1000 فرد، ويتم بداخله عقد محاضرات الطلاب والدراسات العليا ولقاءات الجامعة العلمية ومختلف المؤتمرات البحثية.

وأضافت نرمين شهاب الدين أن تلك المساهمات تأتى ضمن دور البنك المجتمعى المتنامى، والتى بلغت حتى الآن حوالى 750 مليون جنيه فى مجال التعليم، مشيرة إلى أن البنك الأهلى المصرى قد ساهم فى تطوير وتجديد ورفع كفاءة المدرج بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه، حيث تم تجديد الإنشاءات بالمبنى، بالإضافة إلى تجهيزه على أعلى مستوى.