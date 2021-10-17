«أبو الفتوح» يكشف دور البنوك في إحياء مصانع متوقفة: زيادة مبيعاتها 67%

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه تم إعادة تشغيل 59 مصنعا للعمل مرة أخرى وبالطاقة الإنتاجية المناسبة لها، مما أدى إلى تحولها من نزيف الخسائر إلى تحقيق أرباح، مشيرًا إلى أن بعض تلك المصانع كانت متوقفة بالكامل وبعضها كان على وشك التوقف بسبب تعثر مالكيها ووجود عجز كبير في السيولة لدى تلك المصانع، بما يمنحها القدرة على الاستمرار في العمل بالكفاءة والقدرة المتوقعة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، والذي يُعرض على «الحدث اليوم».

إعادة تشغيل تلك المصانع للعملاء المتعثرين

وأضاف «أبو الفتوح»، أن إعادة تشغيل تلك المصانع للعملاء المتعثرين أسفر عن زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل إلى 67% من خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، وما يتتبع ذلك من ارتفاع في حجم صادرات تلك المصانع وفتح أسواق خارجية جديدة لها، والحد من الواردات للمنتجات المماثلة لها بما يوفر حصيلة من العملات الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني، وبسبب ارتفاع حجم صادرات تلك المصانع انعكس دعم البنك على تحسن الأداء المالي لتلك الأنشطة بما يؤهلها للوفاء بالتزاماتها المتعددة.

المصانع التي قام البنك الأهلي بتعويمها تشمل أنشطة متنوعة

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: «سواء الالتزامات للبنوك أو لموردي المواد الخام واحتياجات تلك المصانع باختلاف تخصصاتها؛ وكذا توفير الماكينات ومستلزمات التشغيل لبعض تلك المصانع»، مضيفًا أن المصانع التي قام البنك بتعويمها تشمل أنشطة اقتصادية متنوعة منها أنشطة مصنعات غذائية، مستلزمات طبية، ومصنوعات معدنية، مشروعات سياحية، مواد بناء ومقاولات، منتجات معدنية، منتجات بلاستيكية، ملابس، صناعات هندسية وغيرها من الأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.