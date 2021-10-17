«سدوا الخلل».. أول صلاة فجر بالمسجد الحرام دون تباعد وحواجز (فيديو)

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في المملكة العربية السعودية، صورا وفيديو على حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، لأداء صلاة الفجر في المسجد الحرام بعد تخفيف السلطات من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت رائسة شؤون الحرمين في تغريدة: «استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا» موضحة المعتمرون يحاذون بعضهم لأداء صلاة الفجر بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.

كما نشرت رئاسة شؤون الحرمين، فيديو وعلقت في تدوينة، وقالت «استوا.. اعتدلوا.. أقيموا صفوفكم وتراصوا.. سدوا الخلل»

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بدأت في وقت سابق، في إزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاتها ومرافقه، مواكبة لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوار بكامل طاقتهما الاستيعابية، وفقا لما ذكره موقع رئاسة شؤرون الحرمين على الإنترنت.

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كما قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة، باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أعلن امس الاول الجمعة، تخفيف الإجراءات الاحترازية من «كورونا»، ابتداء من اليوم الأحد المقبل، وقضى القرار السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كما قضى القرار، بـ إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.