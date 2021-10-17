المعافين من دفع مصاريف المدارس في مصر.. منهم أبناء المساجين

يبحث العديد من أولياء الأمور والتلاميذ عن المعافين من دفع مصاريف المدارس في مصر، لجميع الصفوف الدراسية، بعد بدء الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، حيث أن هناك فئات عديدة من التلاميذ معافين من دفع المصروفات، ويحق لهم استلام الكتب المدرسية، بالمراحل التعليمية المختلفة، ومنهم أبناء المكفوفين وذوي الهمم.

المعافين من دفع مصاريف المدارس في مصر.. منهم أبناء المكفوفين وذوي الهمم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال كتابها الدوري، المعافين من دفع مصاريف المدارس في مصر، مراعاة لظروفهم الاجتماعية الطارئة، ومنهم أبناء الشهداء في ثورة 25 يناير، والتلاميذ اليتامى سواء كان التلميذ يتيم من الأب أو من الأم، وأبناء الأسر المستفيدة من التضامن الاجتماعي وجميع المساعدات والمعاشات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتسليم جميع التلاميذ المعافين من دفع المصروفات الدراسية، الكتب المدرسية.

وزير التعليم: المعافين من دفع مصاريف المدارس في مصر تم تحديدهم من خلال الكتاب الدوري

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعافين من دفع مصاريف المدارس في مصر، تم تحديدهم وتم إعلانهم من خلال الكتاب الدوري، موضحا أن العام الدراسي الجديد في أسبوعه الثاني يسير بشكل منضبط، علاوة على حل جميع الأزمات التي تواجه منظومة التعليم أولا بأول، منوهًا إلى أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية يتم تعقيمها وتطهيرها ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لن يتم تسليم الكتب المدرسية، لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد مصاريف المدارس، مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا، لم ولن تؤثر على سير العملية التعليمية في المدارس، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الدراسة في جميع المدارس، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة.

المعافين من دفع مصاريف المدارس في مصر، كما يلي:

1- أبناء المصابين في العمليات العسكرية والحربية والإرهابية والأمنية بكافة المدارس.

2- أبناء الذكور العائدون من السجون بعد الإفراج عنهم فهم لا يملكون دخل شهري ثابت.

3- طلاب مدارس التربية الخاصة.

4- طلاب مدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي.

5- طلاب المدارس الرسمية الدولية بكل أنواعها.

6- الطلاب الملتحقين بالمدارس بعد تحررها من الأمية.

7- طلاب مدارس محافظة البحر الأحمر ومحافظة شمال سيناء وحلايب وشلاتين.

المعافين من دفع مصاريف المدارس في مصر

8- أبناء الشهداء في ثورة 25 يناير.

9- الطلاب اليتامى سواء كان الطالب يتيم من الأب أو من الأم.

10- أبناء الأسر المستفيدة من التضامن الاجتماعي وجميع المساعدات والمعاشات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

11- أطفال المرأة التي ليس لها عائل أو المرأة المطلقة.

12- أبناء المكفوفين وذوي الهمم.

13- أطفال الآباء المصابين في ثورة 25 يناير.