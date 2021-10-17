«القابضة للمياه»: إنجاز مشروعات «حياة كريمة» قبل نهاية يوليو 2022

تفقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عددًا من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز العدوة، إذ زار محطة معالجة مياه العدوة 200 ل/ث، التي يتم إنشاؤها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه تقريبا على مساحة 25 فدانًا.

وذكرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، اليوم الأحد، أن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وجه أثناء جولته، بسرعة إنجاز الأعمال قبل نهاية يونيو 2022 طبقا للجدول الزمني للمشروع.

الطاقة الاستيعابية لمحطة صرف صحي بني وركان 3 آلاف متر مكعب يوميا

كما تفقد «جبر» محطة صرف صحي بني وركان، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 3 آلاف متر مكعب يوميا، ومحطة الصرف الفرعية بالعدوة بطاقة استيعابية 1500، كما تابع محطة مياه قصر الرقيب 25 ل/ث ومحطة بنى وركان المرشحة 60 ل/ث ومحطة مياه مدينة العدوة المرشحة 50 ل/ث والمحطة الرئيسية للصرف الصحي 2000 متر مكعب ومحطة رفع صرف صحي كفر مهدي 250 متر مكعب في الساعة ومحطة مياه صفانية 25 ل/ث ومركز خدمة العملاء المطور.

تكلفة محطة مياه آبا البلد 50 مليون حنيه

وتفقد رئيس شركة المنيا أيضًا أعمال إنشاء محطة مياه آبا البلد «ترشيح فائق الجودة» بمغاغة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 100ل/ث بتكلفة اجمالية 50 مليون جنيه.