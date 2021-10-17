استطلاع رأي يكشف نسب قبول ورفض المصريين للقاحات كورونا.. 74.1% مؤيد

تسعى وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة في الدولة، لتطعيم نحو 20 مليون مواطن ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية الشهر الحالي، حسب ما صرح به الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أمس، كما تسعى الوزارة للانتهاء من قوائم انتظار الراغبين في الحصول على اللقاح في الفترة المقبلة، لكن ما يزال البعض يرفض الحصول على اللقاح، وهو ما ترصده «الوطن» من خلال استطلاع رأي عام أجراه مجلس الوزراء عن المؤيدين والرافضين لأخذ اللقاحات.

وصرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بأنّه «خلال فترة وجيزة لن يسمح بدخول أي موظف لم يتم تطعيمه ضد كورونا»، وذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس المحافظين أمس، ضمن حديثه عن ضرورة التأكد من تطعيم العاملين في الجهات الإدارية التابعة للمحافظات.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع أمس، بتكثيف الحملات التوعوية عن اللقاحات، والتي تتضمن إزالة بعض المفاهيم المغلوطة عن اللقاحات بين المصريين.

ورصد استطلاع رأي حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وجود اتجاه لدى أغلب المصريين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

74.1% من المصريين يؤيدون الحصول على لقاح كورونا

وذكر الاستطلاع، الذي اطّلعت «الوطن» على نسخة منه، أنّه خلال شهر سبتمبر الماضي، ذكر 11.4% أنّهم حصلوا بالفعل على لقاح كورونا، و62.7% من المصريين لديهم استعداد للحصول على اللقاح، و20.8% من المواطنين غير مستعدين للحصول على اللقاح.

وعن توزيع من ليس لديهم استعداد لأخذ لقاح كورونا، أوضح «الاستطلاع»، أنّهم 19.1% من الذكور، و22.4% من الإناث، وأغلبهم في الشريحة الشبابية في عمر 18 لأقل من 30 عاما.

أغلب غير المستعدين للحصول على اللقاح في فئة «الشباب»

وتضمن «الاستطلاع»، أنّ نسبة غير المستعدين للحصول على اللقاح في الشريحة العمرية من 18 لأقل من 30 عاما بلغت 23.6% من تلك الشريحة، والنسبة 20.1% من الشريحة العمرية من 30 إلى أقل من 50 سنة، و17.2% في الشريحة من 50 سنة فأكثر.

وأوضح الاستطلاع، أنّ الشريحة التعليمية لغير المستعدين للحصول على اللقاح، هو 24.4% ذوي المستوى التعليمي الأقل من الثانوية العامة، و18.6% من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، و20.5% لشريحة حاملي المؤهل الجامعي فأعلى.

التخوف من الأعراض الجانبية للقاحات يتصدر أسباب عدم الحصول عليها

وعن أهم أسباب عدم استعداد بعض المواطنين للحصول على لقاح كورونا، كانت الشريحة الأكبر متخوفة من الأعراض الجانبية للقاح ومضاعفات الحصول عليه بواقع 44.7% من أسباب الرفض، تليها 9.1% منهم للتشكيك في فاعليته وعدم الثقة فيه، و6.2% منهم لوجود مشكلات صحية تمنع الحصول على اللقاح، و5.3% لشعورهم بأنّهم غير محتاجين للحصول على اللقاح نظرا لتمتعهم بصحة جيدة، و2.5% منهم يرون أنّه يجب عليهم الاكتفاء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية فقط.

وأوضح «المركز»، في تقريره بشأن استطلاع الرأي، أنّه سُمح بتعدد الإجابات للعينة المشاركة فيه بشأن أسباب عدم استعدادهم للحصول على اللقاحات المختلفة.

وجرى استطلاع الرأي وفق عينة عشوائية بسيطة من المواطنين عبر الهواتف المحمولة في الفئة العمرية من 18 سنة فأكثر، في الفترة من 22 أغسطس حتى 2 سبتمبر الماضي، بإجمالي مشاركة في الاستطلاع بلغت 1041 استجابة فعلية.