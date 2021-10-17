إزالة 69 عقارا بمناطق خطرة وصرف تعويضات للأسر في منشأة ناصر (صور)

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، متابعة إزالة العشوائيات بمنشأة ناصر، ضمن توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على المناطق العشوائية وخلق حياة كريمة للمواطنين.

وتابع محافظ القاهرة جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية وحي منشأة ناصر، حيث انطلقت أعمال إزالات منطقتي خور الجوهري وخور أبو العينين بنطاق حي منشأة ناصر، وهما من المناطق ذات الخطورة، مشيرا إلى إزالة 69 عقارا وصرف تعويضات مادية للأسر بناء على رغبتها.

وفي نطاق حي مصر القديمة، تجرى إزالة منطقة عزبة أبوقرن، حيث أُزيل أكثر من 1000 عقار، ونُقلت 2600 أسرة إلى مشروع «معا» بالسلام، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

تطوير شق الثعبان

من ناحية أخرى، ناقشت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عدة مقترحات لتطوير منطقه شق الثعبان، ومنها تصميمات البوابة الرئيسية لمدخل شق الثعبان، وشددت نائب المحافظ على تنفيذ مقترح أو تصميم يتماشى مع قيمة وأهمية هذا الصرح العالمي.

وذكرت أن من المحاور التي عُرضت تنفيذ شكل جمالي أو تابلوه يحاكي طبيعة المكان، ويعبر عن نوعية نشاط المصانع بمشروع شق الثعبان، من صناعة رخام وجرانيت وغيرها، ويتم تنفيذه بمدخل شق الثعبان، على أن يكون الشكل الجمالي مرتفع، بحيث يكون مرئي من أي اتجاه وعن بعد، ويعبر عن وجود المنطقة الصناعية ونشاطها.

تطوير ميدان شق الثعبان

وأكدت نائب المحافظ فى تعليماتها للقائمين على تطوير الموقع بالعمل على تطوير ميدان ومدخل شق الثعبان، عن طريق رفع كفاءة الطريق والمدخل، مع تركيب البردورات للأرصفة دون المساس بالطريق البطيء نظرا لأهميته، كما وجهت بضرورة تنفيذ أعمال الإنارة بشكل جمالي مناسب لأعمال التطوير الجاري تنفيذها، إلى جانب زيادة النخيل والمزروعات ودمجها مع نظام الإنارة ليضفي مظهرا مبهرا.