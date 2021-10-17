تعرف على حقيقة حادث عبدالرحمن الراشد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في المملكة العربية السعودية، خبر يفيد بتعرض أحد الإعلاميين السعوديين المشهورين إلى حادث ومن ثم وفاته، وبحث العديد عبر محرك «جوجل» عن حادث عبدالرحمن الراشد، الإعلامي السعودي المعروف.

حادث عبدالرحمن الراشد في السعودية

ورغم انتشار أخبار تفيد بتعرض «الراشد» إلى حادث إلاّ أنّ حقيقة الأمر غير ذلك، إذ أنّ الشخص الذي تعرض للحادث يتشابه اسمه مع اسم الإعلامي السعودي، وأنّ المتوفي هو شاب لا تتوفر معلومات عنه حالياً، كما أن قناة العربية السعودية التي يشغل الإعلامي عبد الرحمن الراشد بها منصب رئيس مجلس التحرير لم تعلن عن وفاته أو أنه تعرض الى حادث سيارة وهو ما يؤكد أنه لم يمت ، ووفاة الشاب المجهول الذي يحمل ذات الإسم هو ما جعل الأمر مختلطاً على الجميع واعتقدوا بالفعل وفاة الإعلامي، ويذكر أنّّ حادث عبدالرحمن الراشد لا أساس له من الصحة، وأنّه يتمتع بصحة جيدة وليس هناك خطر على حياته وفيما يلي معلومات عن «الراشد»:

- عبدالرحمن الراشد هو إعلامي يحمل الجنسية السعودية يبلغ من العمر 65 عاماً.

- ولد في المملكة العربية السعودية وتحديداً في العاصمة الرياض بتاريخ 6 يوليو 1956.

- متزوج من الإعلامية اللبنانية «ريما مكتبي» والتي تعمل مذيعة في قناة العربية.

- درس الإنتاج السينمائي في الجامعة الأميركية بواشنطن.

- بدأ عبدالرحمن الراشد مشواره الإعلامي بالظهور كمذيع للعديد من البرامج المختلفة في التلفزيون السعودي.

- طوّر «الراشد» من مهاراته حتى استطاع تقديم برامج خاصة بمفرده وأصبح من الإعلاميين المشهورين والبارزين.

- شغل الإعلامي السعودي منصب مدير عام قناة العربية منذ عام 2004 حتى استقالته منها يوم 22 نوفمبر 2014.

- تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة مجموعة إم بي سي.

- ترأس تحرير جريدة الشرق الأوسط اللندنية وكان كاتباً فيها قبل عمله في قناة العربية.

- يملك «الراشد» شركة ORTV للإنتاج الإعلامي.

- عُرف عن عبد الرحمن الراشد انتماءه للتيار الليبرالي.

- في عام 2013، فاز بوسام التميز لأكثر الشخصيات تأثيرا في العالم من المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية.

- يقيم عبدالرحمن الراشد حالياً في دبي بالإمارات العربية المتحدة.