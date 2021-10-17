استكمال محاكمة زوجين عرضا طفلتهما للبيع عبر «فيس بوك» بعد قليل

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المُنعقد بالتجمع الخامس، محاكمة زوجين بتهمة عرضا طفلتهما للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك مقابل مبلغ 700 ألف جنيه بالمطرية.

وتعقد الجلسة، بعد قليل، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن عبد الخالق والمستشارمحمد أحمد صبرى، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

تحقيقات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين وهما «إيمان. أ» ربة منزل، و«محمد.أ» عامل «دليفري» بأحد المطاعم، تهمة التعامل في شخص طبيعي وهي ابنتهما الطفلة بعرضها للبيع، حيث استخدمت المتهمة الأولى حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لعرض ابنتها للبيع بحجة التبني متخلية عنها لأي مشتري مقابل دفع ثمن مقبول لديها، كما استخدمت الهاتف المحمول لزوجها المتهم الثاني، وذلك بقصد استغلال الطفلة للحصول على المال، مما ترتب عليه تعريض حياة الصغيرة للخطر، بعد تخليهما عنها وعرضها للبيع مستغلين صدفة أنَّهما المسؤولان عنها وعن رعايتها.

الإتجار بالأطفال

وأثبتت التحقيقات أنَّ والدي الطفلة الرضيعة كانا يتاجران في الأطفال حديثي الولادة، وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين أنَّ المتهمة الأولى والدتها بالاشتراك مع المتهم الثاني والدها عرضا الصغيرة للبيع، مقابل الحصول على مبلغ مالي.

كشف جريمة المتهمين بعرض طفلتهما للبيع

وشهد نقيب شرطة بإدارة مكافحة الإتجار بالبشر، بورود معلومات عن إتجار شخصين في الأطفال، وبينت التحريات أن الأم اتفقت مع أحد الأشخاص على شراء الطفلة مقابل دفع 700 ألف جنيه، وعقب ذلك أصدَرت النيابة العامة إذنًا لضبط المتهمين.

وبعد إلقاء القبض عليهما تبين وجود العديد من الاتصالات والرسائل عبر هاتفهما المحمول يفيد بعرض الطفلة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة.