تعرف على تفاصيل مشروع the rig الضخم في السعودية

أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يوم أمس الأول، قرارًا بإطلاق مشروع THE RIG «ذا ريج» في السعودية، وهو مشروع سياحي فريد من نوعه في العالم، ويشار إلى أنّ مشروع THE RIG بالسعودية، هو الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم التي تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية، وذلك بحسب صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة.

تفاصيل مشروع THE RIG بالسعودية

وعن تفاصيل المشروع الضخم فإنه يمتد على مساحةٍ تزيد على 150 ألف متر مربع ويقع في منطقة الخليج العربي، حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية، ومن جهته يعد مشروع «THE RIG» أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه، التي تعد أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الصندوق، ومن اللافت أنّه سيكون له أثرٌ إيجابي على الاقتصاد السعودي.

مشروع THE RIG يهدف للحفاظ على بيئة المنطقة التي سيقام عليها

ولا يتوقف المشروع عند كونه داعم ومنعش للاقتصاد السعودي فحسب، بل يهدف أيضاً إلى المحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزًا لجهود المملكة للحفاظ على البيئة، وحتى اللحظة لم يكشف الصندوق عن قيمة المشروع.

يعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة عن إطلاق مشروع .THE RIG

الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم والتي تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.



للمزيد عن المشروع: https://t.co/HIkeUvi9sg#THERIGsa pic.twitter.com/it9oY5Bm6u — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) October 16, 2021

مشروع «ذا ريج» يستقطب السياح من أنحاء العالم

ومن مميزات المشروع السعودي هو تقديمه مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تتضمن ثلاث فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، بالإضافة إلى مهابط للطائرات المروحية، كما يشمل العديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.

ومن المتوقع أن يكون مشروع «ذا ريج» إضافة نوعية للمشاريع السياحية الجذابة، حيث سيعمل على استقطاب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية، ويدير الصندوق محفظة قيمتها 400 مليار دولار، وبالتزامن مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي 2021-2025، تم إطلاق مشروع «THE RIG».