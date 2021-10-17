الحفناوي عن تكريم الرئيس: سيعطيني زادا في مسيرتي الدعوية

قال الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، إنَّ تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في حفل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يعد علامة من علامات القبول لما هو فيه، موضحًا أنَّه «تكريم من الله عز وجل ساقه لي على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي».

من صغري وأنا في محراب الأزهر تعليما وتدريسا

واستكمل أستاذ الفقه المقارن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هذا التكريم سيعطيني زادًا في مسيرتي إن شاء الله، وامشي في طريق الله أن يحافظوا علي دينهم وأوطانهم وأن يحرص كل إنسان على رفعة وطنه مصر الحبيب وإعلاء شأنها».

وأضاف «الحفناوي»: «اعتبر نفسي سائرًا في طريق الله، والمحافظة على تراب الوطن»، متابعًا أنَّه من صغره وهو في محراب العلم، متحملًا مسؤولية التعليم والتدريس في الجامعة «منذ أن كان عمري 24 سنة وإلى حصولي على درجة الأستاذية عام 1995، أعمل في جامعة الأزهر، وتليفوني يعمل ليلًا نهارًا من أجل حل مشاكل المواطنين والرد على أسئلتهم، فتاوى الناس تصل إلى المئات في اليوم الواحد».

هذا التكريم فضل ونعمة ساقها الله إليّ

وتابع: «اعتبر هذا التكريم فضل من الله ونعمة ساقها إليّ، لأنني حين أعمل في الدعوة أو في الإفتاء لا أبغي إلا وجه الله عز وجل، ولا أبغي أن اشتري الدنيا على حساب ديني، ولا أفكر في أي شيء دنيوي مطلقًا، لكن الله عز وجل أراد أن يكرمني واعتقد أنَّه علامة من علامات قبول ما أنا فيه، وإن كنت عبدًا ضعيفًا استصغر كل ما أفعله بالنسبة إلى الله عز وجل».