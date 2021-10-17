استمرار أعمال طلاء واجهات العمارات بحي المناخ ببورسعيد بلون موحد

استكمل حي المناخ ببورسعيد اليوم، أعمال دهان العمارات السكنية بلون موحد بمختلف شوارع الحي، وهو الأبيض والأزرق وذلك ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجميل التي يشهدها حي المناخ.

وتابع الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، اليوم الأحد، أعمال الدهان في امتداد شارع 23 ديسمبر بنطاق حي المناخ الذي يجرى دهانه بلون موحد، منها دهان واجهات جميع العمارات السكنية المطلة على شارع 23 ديسمبر.

دهان المباني بلون موحد لتحقيق الشكل الجمالي بحي المناخ

وقال رئيس حي المناخ ببورسعيد، اليوم، إنه يجرى أعمال الدهان بلون موحد لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري بالشارع والقضاء على التشوه البصرى بامتداد شارع 23 ديسمبر الذي يشهد أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة.

وأضاف أنه يجرى استكمال الأعمال لسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الشارع.

«بكري» يتابع العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ

وتابع الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ، حيث تفقد الخدمات التي يقوم بها المركز التكنولوجي للمواطنين من تلقى شكاوى المواطنين وإنهاء الإجراءات وتلبيتها وتحصيل المتأخرات المستحقة والإيجارات للوحدات السكنية.

ووجه «بكري» بتسهيل الإجراءات على المواطنين لسداد المتأخرات المستحقة عليهم وسرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المواطنين وذلك خلال لقاء رئيس الحي مع المواطنين أثناء تواجدهم بالمركز واستمع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة إليهم بالمركز.