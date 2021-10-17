وزير الدفاع الكويتي يرد على جدل انضمام النساء للجيش: القرار دستوري

بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الدفاع الكويتية فتح باب التسجيل للمواطنات في الكويت للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد والجدل الذي أثير في البلاد بعد هذا القرار، أكد وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، اليوم الأحد، أن انضمام النساء إلى الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور الكويتي الذي يساوي بين الرجل والمرأة.

انضمام الكويتيات للجيش لا يتعارض مع الدستور

وأوضح حمد الصباح أن إتاحة الفرصة لنصف المجتمع الكويتي من أخواتنا وبناتنا المواطنات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة، وفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع الكويتية.

وزير الدفاع الكويتي: سيتم اختيار المواقع التي تتناسب مع المواطنات الكويتيات

وأضاف الصباح أن آلية تنفيذ القرار الخاص بالسماح للمرأة بالالتحاق بصفوف الجيش الكويتي سوف تأخذ بعين الاعتبار اختيار الأماكن والمواقع والمهن التي تتناسب وقدرات وإمكانيات أخوات الرجال من بنات الوطن، منوها بأن سيكون متابعا وبشكل دائم ومستمر لكل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتحاق العنصر النسائي بشرف الخدمة العسكرية وضمان عملهم في المجالات والتخصصات المساندة.

أصدر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الثلاثاء قراراً بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة. pic.twitter.com/SIQ5wPR7aE — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) October 12, 2021

وعقد وزير الدفاع الكويتي اجتماعا في مقر الوزارة اليوم ضم الجهات المعنية بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بالتحاق المواطنات الكويتيات بالخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

وسمحت الكويت للنساء بالالتحاق بالجيش في البلاد، بعدما اقتصر عملهن فيه لسنوات على تخصصات مدنية.