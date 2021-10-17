عامل ينهي حياته شنقا بـ«حبل» في كفر الشيخ: يمر بحالة نفسية سيئة

أنهى عامل حياته شنقًا بـ«حبل»، في سقف المنزل بمدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وفوجئت زوجته بانتحاره خلال عودتها من إحدى المدارس، معللةً ذلك بمروره بحالة نفسية سيئة.

بلاغ من زوجة بانتحار زوجها شنقا

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بتلقي مركز الشرطة بلاغا من «روائح.ح.ع»، 47 عاما، عاملة، وتقيم بمدينة بلطيم، بأنها حال عودتها من عملها في إحدى المدارس، وأثناء دخولها المنزل اكتشفت انتحار زوجها «ع.ج.ع»، 37 عاما، عامل.

انتقل مأمور مركز شرطة البرلس، رفقة الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث المركز، والنقيب إبراهيم عتمان، معاون مباحث المركز، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين أن جثة العامل المنتحر معلقة بحبل في سقف مدخل المنزل، وبسؤال زوجته المذكورة قررت ما جاء في بلاغها، نظرًا لمروره بحالة نفسية سيئة، واكتشفت أنه شنق نفسه في مدخل المنزل.

التحريات تؤكد صدق رواية الزوجة حول زوجها المنتحر

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبسؤال الزوجة أكدت على أقوالها وبالعرض على النيابة قررت إجراء معاينة للواقعة، وانتقل المستشار علي كفافي، وكيل نيابة البرلس، لمكان الواقعة لمعاينة الجثة وبعدها أمر بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي، تمهيدا لصدور قرار بشأنها، واستدعاء زوجة المنتحر صاحبة البلاغ، لسؤالها، كمل كلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

أكدت تحريات المباحث صدق رواية الزوجة بأن زوجها انتحر بسبب مروره بأزمة نفسية وأنه حاول قطع شرايين يده قبل ذلك للتخلص من حياته إلا أنها أنقذته، وجرى تحرير محضر وتنتظر الأسرة قرار النيابة بتسليم الجثمان.