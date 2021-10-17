«محمود» عثر على إسورة ذهبية بالشارع ورفض المكافأة: «مقبلش قرش متعبتش فيه»

بينما كان يسير الشاب محمود الحضري، ابن مدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ليلًا رفقة زوجته، في طريقهما لإحدى حفلات الزفاف، فجأة وجد شيئًا لامعًا أمامه، ليكتشف أنها «إسورة ذهبية» غالية الثمن، ليقرر نشر منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لعله يجد صاحبتها.

«في إسورة ذهب معايا في بلطيم، اللي تجيب مواصفاتها تيجي تخدها»، هكذا كان منشور محمود الذي جاب جروبات مركز ومدينة بلطيم، مرفقًا به رقم هاتفه، لتمر ساعات قليلة وتتصل إحدى السيدات مؤكدة أن الإسورة الذهبية خاصة بها، وتعطي له مواصفاتها بعدما نشرت صورتها هي الأخرى على مجموعات «فيس بوك» لمن يجدها.

الشاب أعلن عن عثوره على إسورة عبر «فيس بوك»

«نشرت المنشور وشيرته في جروبات بلطيم على الفيس بوك، وبعد شوية لقيت ناس بتمنشني في منشور تاني بصورة الإسورة، فتاكدت أن هي ووصلت لصاحبتها، واتقابلنا واخدتها»، يحكي محمود الحضري لـ«الوطن» كيف توصل إلى صاحبة الإسورة بعدما قرر البحث عنها.

الشاب الأمين رفض تقاضي مكافأة من صاحبة الإسورة الذهبية، مؤكدًا أن ما فعله هو من باب أمانته التي تربى عليها: «الست عرضت عليا مكافأة لأن الإسورة الذهبية غالية الثمن؛ لكن أنا رفضت لأن متعودتش ولا اتربيت على كده، دي أمانة وربنا حطها في طريقي علشان الست تلاقيها، وأنا مقبلش قرش من حد متعبتش فيه».

لم ينته الموقف بين الشاب والسيدة صاحبة الإسورة، بل صممت على شكره على أمانته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيدة بتصرفه: «لقيت صاحبة الإسورة الذهبية منزلة منشورات شكر ليا على الفيس بوك، مع إن الموقف بسيط وأي حد لو مكاني هيتصرف كدة».

الشاب: الإسورة غالية وممكن ثمنها يعدي الـ30 ألف جنيه

وتابع: «الإسورة غالية فعلاً، ممكن ثمنها بالنظر كده يعدي الـ30 ألف جنيه، والله أعلم جابتها إزاي وممكن حد تاني كان أخدها ولم يعلن عنها، لكن أنا مقدرش أعمل كده وفرحت أوي لما وصلت لصاحبتها، لأن في الحالة دي الله أعلم حالتها كانت عاملة إزاي».

وفي نهاية حديثه، تمنى الشاب أن يكون تصرفه قدوة للكثير من الشباب والفتيات الذين يعثرون على مفقودات: «نفسي أي شخص يلاقي مفقودات يعلن عنها على «فيس بوك»؛ لأنها دايرة واسعة وسهلة ويقينًا صاحب المفقودات هيوصلها، ومش لازم يقبل حاجة حرام متعبش فيها وربنا هيبارك له».