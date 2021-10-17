أحمد عمر هاشم: الرئيس يحمل هموم الأمة وطالبنا بمضاعفة الجهود

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعلماء في احتفالية المولد النبوي الشريف، اليوم، يمثل حبه للعلم؛ فهو قائد مؤمن يحب دينه وعقيدته ويرغب في الارتقاء بوطنه، مبينا أن العلماء يبذلون جهدًا كبيرا لبناء إسلام وسطي معتدل لإبعاد الفتن التي يحاول بثها الإرهاب.

مصر صدرت علوم الإسلام إلى الدنيا

وأضاف «هاشم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مصر صدرت علوم الإسلام إلى الدنيا، واستقبل الأزهر الطلاب من مختلف دول العالم، مبينا أن الرئيس السيسي وجد اليوم في ذكرى ميلاد أطهر شخص على الأرض وخاتم المرسلين، أفضل مناسبة لتكريم العلماء ودعوتهم لبناء وعي قوي ومستقبل زاهر للعباد ومحاربة الإرهاب والتطرف.

الرئيس يحمل هموم الأمة والمجتمع

وتابع أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر: «الرئيس يحمل هموم الأمة والمجتمع، وطالبنا بمضاعفة الجهود، والحمد لله وفقني الله لنشر كتاب صحيح البخاري وهو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، وتم شرح ألف حديث يفهمهم الرجل البسيط، وهيكون فيه خطوات تنظيمية عشان تقوم المعاهد الأزهرية بدورها لتقديم الثقافة الصحيحة وليس الثقافة المغشوشة، ولابد أن يساعد الإعلام في القيام بهذا الدور».

وأضاف أنه يجب على الإعلام أيضا مساعدة علماء الأزهر لعرض أفكارهم لأنه لا خير فيهم إذا لم يقولوا ولا خير في الإعلام إذا لم يعرض أفكارهم، مستطردًا: «أدعو لحوار وندوات تثقيفية لمناقشة موضوعات التطرف والإرهاب بمشاركة علماء متخصصين في علم النفس والاجتماع والاقتصاد لتشخيص الأمراض وعلاجها».