مصرع عامل سقط من أعلى مدرسة تحت الإنشاء في كفر الدوار بالبحيرة

لقي عامل مصرعه بعد سقوطه من أعلى مدرسة باباه الكبرى بسيدي غازي التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر سقوطه من أعلى مدرسة باباه الكبرى بسيدي غازي التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة «شفيق رشاد محمود مرسي إبراهيم» يعمل مع مقاول بمدرسة باباه التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمنطقة سيدي غازي بمركز كفر الدوار، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.