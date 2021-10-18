أب يعترف بهتك عرض طفلته في مصر الجديدة.. والمحكمة تعاقبه بالمؤبد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة أب بالسجن المؤبد، لإدانته بهتك عرض ابنته صاحبة الـ 15عاما، داخل منزل الأسرة بمنطقة مصر الجديدة، وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنه، وعضوية المستشارين محمد كمال عبدالستار، والسعيد محمود محمد، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 6710 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، أن المتهم «م.م» 54 عامًا، موظف، هتك عرض المجنى عليها ابنته الطفلة «س.م» بالقوة، وذلك بأن أمسك بيديها عنوة وحسر عنها ملابسها كاشفًا عن عورتها وتحسس مواضع العفة من جسدها وأولج بدُبرِها مما أخل بحيائها إخلالًا جسيماً على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك حول كونه من أصول المجنى عليها، وبمواجهة الأب المتهم، اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.

المجني عليها تُدلي بأقوالها

وبعد القبض على الأب المتهم، استمعت النيابة العامة خلال التحقيقات لأقوال المجني عليها الطفلة صاحبة الـ 15عاما، وجاءت كشاهدة أولى بأمر إحالته للمحاكمة الجنائية، وقالت إن والدها المتهم انفرد بها بغرفة نومه، وحسر عنها ملابسها عنوة كاشفًا عن عورتها وتحسس مواضع العفة من جسدها، وأولج بدُبرِها مما أخل بحيائها إخلالًا جسيماً.

باحثة اجتماعية

واستمعت النيابة العامة لأقوال الباحثة الاجتماعية في القضية، والتي شهدت بأن الطفلة المجني عليها روت لها الواقعة على نحو ما أدلت به، فضلا عن شاهدة ثالثة لم تخرج عن مضمون ما سبق.

تحريات المباحث

وشملت أوراق القضية، على التحريات التي أجراها معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، والذي أكد أن تحرياته السرية، دلته إلى ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما شهدت به المجنى عليها.

محاكمة جنائية

وبعد انتهاء التحقيقات في الواقعة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، حيث مثُل أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت حكمها ضده بالسجن المؤبد.