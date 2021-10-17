تعرف على تفاصيل غلق شارع البحر الأعظم في الجيزة

كشفت محافظة الجيزة، عن تفاصيل غلق شارع البحر الأعظم، موضحة أن الغلق نتيجة لأعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث، القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم في اتجاه ميدان المنيب.

تعرف على تفاصيل غلق شارع البحر الأعظم

وأضافت المحافظة في بيان لها، أن غلق شارع البحر الأعظم لأعمال ترطيب الكمر المعدني، يأتي ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى والتي تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

وأوضحت، أن أعمال التطوير استلزمت غلق كلي لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس تحديدًا عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائري الحالي القادم من المعادي اتجاه شارع البحر الأعظم.

غلق شارع البحر الأعظم لمدة 6 أيام

وأوضحت المحافظة، أن غلق شارع البحر الأعظم يستمر لمدة 6 أيام اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الاثنين الموافـق 18 أكتوبر الجاري، حتى الساعة الخامسة صباحا يوم الأحد الموافق 24 من نفس الشهر، مؤكدة أن أعمال التطوير ستكون على مدار الساعة.

بعد غلق شارع البحر الأعظم تعرف على التحويلة المرورية

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه جرى تجهيز التحويلة المرورية بعد إعلان تفاصيل غلق شارع البحر الأعظم للتسهيل على المواطنين، وهي:

- حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب وترغب بالسير اتجاه نفق عباس، ستقوم بالسير يسارًا بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمنزل.

- السير في الاتجاه الآخر القادم من نفق عباس إلى اتجاهين، عن طريق فصل اتجاهات حركة السير بفواصل خرسانية مؤقتة.

- العودة مرة أخرى لشارع البحر الأعظم في الإتجاه الأصلي بعد تجاوز منطقة الأعمال، عن طريق استحداث فتحة لخروج المركبات بشارع البحر الأعظم.