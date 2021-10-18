3 وكلاء جدد لثلاث علامات صينية في مصر قبل نهاية العام

أصبحت السيارات الصينية منتشرة بشكل واسع في الطرق المصرية خلال الفترة الماضية، واكتسبت بعض العلامات المميزة الصينية شهرة واسعة، مثل شركة «MG» الصينية، والتي حازت على ثقة العميل المصري، وهذا من الصعب أن يحدث خلال فترة قصيرة مع السيارات الصينية.

ونجاح تجربة شركة «MG» في مصر، فتح الطريق أمام علامات سيارات صينية أخرى، وخلال الفترة القادمة وقبل نهاية العام الحالي، سيتم الإعلان عن 3 وكلاء سيارات صينية جديدة في مصر.

أولهم شركة «FAW» الصينية التي كانت موجودة منذ فترة في السوق المصري مع شركة جيوشى موتورز، ولكن في عام 2019 تقريبا أختفت السيارات من السوق المصري وأعلنت عن فسخ تعاقده مع الشركة الأم.

وبحسب مصادر خاصة لـ«الوطن»، فإن علامة «FAW» الصينية عادت من جديد مع وكيل جديد في مصر، وهي شركة حلوان مصر للاستيراد وكيل شركة «باناسونيك»، وسوف يتم الإعلان عن الصفقة خلال الشهر القادم.

وأكدت المصادر على طرح الوكيل الجديد 4 طرازات مختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022، ضمن فئات السيدان الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

والعلامة الثانية سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالي وهي شركة «BAIC» الصينية مع وكيل جديد في مصر «بودى كار»، وكيل علامة «شانجي» الصينية في مصر.

وسوف تقدم شركة «بودى كار» وكيل علامة «BAIC» الجديدة في السوق المصري، ثلاث سيارات جديدة من ضمنها السيارة BAIC X35 موديل 2022، والتي تتواجد في السوق السعودي بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي 4 سلندر.

يولد هذا المحرك قوة 116 حصان وأقصى عزم للدوران 148 نيوتن متر، وسعرها في السوق السعودي يبدأ من 50 ألف ريال ما يوازي 209 آلاف جنيه تقريبا.

ومن المتوقع أن تتوفر أيضا «BAIC X7»، والتي تتوفر بمحرك 1.5 لتر تربو، يولد قوة 170 حصانا وعزم حوالي 260 نيوتن مترا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن وكيل سيارات صينية جديد، ولكن لا تتوفر معلومات مؤكدة حتى الآن عن العلامة الصينية الجديدة، ولا من هو الوكيل لها في مصر، ولكن متوقع الإعلان عن علامة جديدة في مصر قبل نهاية العام الحالي أو مع بداية العام الجديد.