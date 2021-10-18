تنفيذ 15 قرار تشميع ورفع عدادات مرافق لتغيير النشاط بالقاهرة الجديدة

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنّه جرى تنفيذ 15 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء ومياه للوحدات المخالفة، لتغيير النشاط من سكني لإداري بالحي الخامس وحي الشويفات، تحت إشراف المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، الذي أكد استمرار الحملات لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذ 26 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء ومياه للمحلات المخالفة

ولفتت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، بحسب بيان عن وزارة الإسكان، إلى تنفيذ 26 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء ومياه للمحلات المخالفة بإسكان الشباب بالمحليات الثالثة والخامسة والرابعة بالتجمع الثالث، لمخالفتها تغيير النشاط، والعمل دون رخصة تشغيل.

تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لوحدات إدارية ومحلات مخالفة بأحد الكمبوندات السكنية

وقالت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، إنّه جرى تنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع ورفع عدادات الكهرباء لعدد من الوحدات الإدارية والمحلات المخالفة، بأحد الكمبوندات السكنية، لممارسة النشاط دون ترخيص، ولعدد من الفيلات لممارسة نشاط بالمخالفة لشروط التخصيص.