فعاليات أكبر معرض للتمور في مصر بالوادي الجديد (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فعاليات أكبر معرض للتمور في مصر بمحافظة الوادي الجديد».

ووجه المشاركون في المعرض الشكر لوزارة التجارة والصناعة ومحافظة الوادي الجديد، بإتاحة إقامة هذا الملتقى التسويقي، وقال أحد المشاركين: «أصبحنا على أعتاب الأسواق الأوروبية والعالمية، وبالتالي فإن هذا النوع من الملتقيات والمعارض يزيد فرصنا في الوصول إلى الأسواق الخارجية ونتعامل مع العميل بشكل أفضل».

نشارك من خلال الفن التشكيلي حتى نوصل رسالة

وقال أحد المشاركين: «نشارك بالتمر الصعيدي، ونعمل على تطويره وخرجنا من النطاق التقليدي للتمر، ونقوم بإدخال فيه الشوكولاتة والمكسرات حتى نفتح أسواقا جديدة»، وذكر أحد المشاركين: «نشارك من خلال الفن التشكيلي حتى نوصل رسالة، مفادها أن النخلة لا مخلفات لها، حيث يمكن الاستفادة من كل مكوناتها»

ووجه أحد المشاركين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي: «أول مرة في الوادي أشوف الكلام ده، وأشكر الرئيس أنه يهتم بنا».

مصر أكبر دولة منتجة للتمور

وعلى جانب آخر، كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني تفاصيل انطلاق الملتقى التسويقي المصري للتمور برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر تعد أكبر دولة منتجة للتمور، ولديها باع طويل في زراعة النخيل، ولكن يجب تسليط الضوء على هذا الأمر، مضيفا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي زار المحافظة في عام 2016 وزرع نخلة بيده إيذانا بإطلاق مشروع الـ 2.5 مليون نخلة، كما التقى بأبناء المحافظة في مطلع عام 2019.